Gdzie mieszkają celebryci? Warszawskie domy, osiedla i apartamenty znanych ludzi

Choć Robert Lewandowski na co dzień mieszka w Monachium, ma też mieszkanie w Warszawie. Nabył tu luksusowy apartament na jednym z najwyższych pięter wieżowca Złota 44. Nie wiadomo dokładnie ile metrów ma mieszkanie, ale biorąc pod uwagę całą inwestycję z pewnością jest to luksusowy apartament. Do dyspozycji reprezentanta Polski jest też basen, siłownia oraz kino, które może zamienić się na... symulator do gry w golfa.

mat. pras.