Gdzie można głosować w gm. Wiśniewo? Lista lokali wyborczych

adres: Wiśniewo 78, 06-521 Wiśniewo numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Stare Kosiny 1, 06-521 Stare Kosiny numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Głużek 69, 06-521 Głużek numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Bogurzyn 84, 06-521 Bogurzyn numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Wojnówka 3, 06-521 Wojnówka numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Podkrajewo 19D, 06-521 Podkrajewo numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Nowa Otocznia 3, 06-521 Nowa Otocznia numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Modła 62B, 06-521 Modła numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Kowalewo 78, 06-521 Kowalewo numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Żurominek 64, 06-521 Żurominek numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

Wybory 2023. Jak głosować, żeby nie popełnić błędu? Przedstawiamy najważniejsze informacje

Gdzie odbywa się głosowanie? Co zabrać ze sobą na wybory? Jak oddać ważny głos? Sprawdź, jakie są zasady dotyczące głosowania w wyborach parlamentarnych. W jaki sposób zagłosować, kiedy nie będzie nas w miejscu zameldowania? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku wyborczym.

Jak wygląda głosowanie osób z niepełnosprawnościami, chorych i starszych?

Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie. Dotyczy to także osób, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 60 lat, a także tych, które w dniu wyborów podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.

Aby móc zagłosować korespondencyjnie, należy zgłosić komisarzowi wyborczemu do 13. dnia przed głosowaniem, a w przypadku izolacji lub kwarantanny – do 5. dnia. W wypadku rozpoczęcia izolacji lub kwarantanny po tym dniu, można zgłosić taki wniosek do drugiego dnia przed wyborami.

Wnioski takie można składać ustnie, telefaksem, pisemnie lub w formie elektronicznej.