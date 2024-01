Gdzie na narty blisko Warszawy? Oto najlepsze miejsca nieopodal stolicy. Na tych stokach poczujecie się jak w górskich kurortach Michał Mieszko Skorupka

Nasz tegoroczny przegląd stoków nieopodal stolicy kraju rozpoczynamy od Parchatki. Jest to idealne miejsce do zmagań na nartach czy desce. Stok zlokalizowany jest we wsi Parchatka, położonej w województwie lubelskim, w powiecie puławskim, w gminie Kazimierz Dolny. Tamtejszy ośrodek oferuje trzy oświetlone trasy narciarskie: Czerwoną - o długości 420 metrów i szerokości 35 metrówNiebieską - o długości 420 metrów i szerokości 65 metrówZieloną - o długości 80 metrów i szerokości 30 metrów Na szczyty stoków transportują kolejno: dwa wyciągi talerzykowe o łącznej przepustowości 1400 osób na godzinę oraz wyrwirączka - o przepustowości 430 osób na godzinę. Przy stoku znajduje się parking na 200-300 samochodów. Na miejscu dostępna jest wypożyczalnia sprzętu, a także szkoła narciarska. Ceny dwugodzinnych karnetów wynoszą tu 65 złotych. Za trzy godziny zabawy zapłacimy natomiast 80 złotych. Więcej informacji na temat stoku znajdziecie tutaj. Adres: Parchatka 187, Parchatka Odległość od Warszawy: Stok narciarski Parchatka znajduje się około 140 kilometrów od stolicy. Samochodem ze z Warszawy dojedziemy tu w niecałe dwie godziny. Facebook / Stok Narciarski i Karczma Parchatka Zobacz galerię (9 zdjęć)

Gdzie na narty w Warszawie i okolicach? Sezon zimowy w pełni. Styczeń to idealny miesiąc na to, by zaplanować zimowy urlop. Podczas gdy część mieszkańców stolicy postawi w tym sezonie na typowy odpoczynek w malowniczych, górskich miejscowościach, inni spędzą wolne dni na narciarskich stokach. Nie wszyscy wiedzą, że nie mieszczą się one wyłącznie w zimowych kurortach. Okazuje się, że nieopodal stolicy jest wiele miejsc, gdzie można pojeździć na nartach. W poniższej galerii przedstawiamy 8 z nich.