Gdzie na narty pod Warszawą? Najlepsze miejsca nieopodal stolicy. Na tych stokach poczujecie się jak w górskich kurortach Michał Mieszko Skorupka

Gdzie na narty w Warszawie i okolicach? Sezon zimowy w pełni. Styczeń to idealny miesiąc na to, by zaplanować zimowy urlop. Podczas gdy część mieszkańców stolicy postawi w tym sezonie na typowy odpoczynek w malowniczych, górskich miejscowościach, inni spędzą wolne dni na narciarskich stokach. Nie wszyscy wiedzą, że nie mieszczą się one wyłącznie w zimowych kurortach. Okazuje się, że nieopodal stolicy jest wiele miejsc, gdzie można pojeździć na nartach. W poniższej galerii przedstawiamy 8 z nich.