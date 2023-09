Gdzie na wycieczkę pod Warszawę? Magiczne, ciche i mało znane miejsca Redakcja

Najdłuższy budynek w Europie i militarne obiekty sprzed ponad dwustu lat. Na północ od Warszawy, u zbiegu Wisły i Narwi znajduje się kompleks umocnień i fortyfikacji. Za jego budowę odpowiada Napoleon. Twierdza, mimo zaniedbań, jest najlepiej zachowanym obiektem tego typu w Polsce. Modlin można zwiedzać codziennie o każdej porze dnia. Sylwia Dąbrowa Zobacz galerię (19 zdjęć)

Wycieczki pod Warszawę. Wolny weekend warto poświęcić na wycieczki do podwarszawskich miejscowości. Wystarczy kilkadziesiąt minut samochodem lub pociągiem, by znaleźć ciekawe i atrakcyjne turystycznie miejsca. Wyrwanie się z miejskiego zgiełku pozwoli także naładować akumulatory. To dobry pomysł na odpoczynek, gdy do urlopu jeszcze wiele dni.