Gdzie nad wodę pod Warszawą?. Jeziora, stawy, zalewy i baseny. W tych miejscach schłodzicie się w czasie upałów

Plaża znajduje się nad Narwią w sąsiedztwie Domu Polonii. Na miejscu czeka na was strzeżone kąpielisko, dwa boiska do piłki siatkowej oraz boisko do piłki nożnej. Plaża jest czynna od czerwca do końca sierpnia. Wstęp na plażę jest bezpłatny. - Na kąpielisku miejskim w Pułtusku jesteśmy obecni - mówi nam Piotr Socharski, instruktor ratownictwa, ratownik WOPR. Tłumaczy jednak, że nie zwalnia to kąpiących się z odpowiedzialności.

Marina Łuczyńska