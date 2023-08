Gdzie nad wodę pod Warszawą? W tych miejscach schłodzicie się w czasie upałów. Jeziora, stawy, zalewy i baseny

- Jeżeli osoba dorosła przychodzi na kąpielisko z dzieckiem do 7 lat, to zasada jest taka, że powinna wejść do kolan i pilnować tego dziecka. My ratownicy mamy podzielność uwagi poświęconą na wielu kąpiących się. Pamiętamy, że nie możemy się kąpać w pobliżu mostów, szlaków żeglownych, ujść rzek czy miejsc gdzie występują wiry, bądź nadmierna roślinność - mówi nam Piotr Socharski, instruktor ratownictwa, ratownik WOPR.