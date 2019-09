Gdzie trafiają i czym naprawdę są odpady wywożone z "Czajki"? MPWiK tłumaczy i ujawnia specjalną mapę

Osad, mimo, że jest odpadem jest także odnawialnym źródłem energii oraz bezcennym źródłem biogenów. Dlatego normy prawne dopuszczają jego stosowanie w rolnictwie, do uprawy roślin (...) i do produkcji pasz, do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne, do kompostowania, w leśnictwie itd. - wyjaśnia MPWiK.