Gdzie wybrać się na kajaki? Miejsca w pobliżu Warszawy, gdzie aktywnie spędzicie czas

Liwiec to niewielka rzeka, na której możecie przeżyć swoją kajakową przygodę. Płynąc po Liwcu można zahaczyć o Zbrojownię Liw oraz Zamek w Grodzisku. Kajaki Liwiec to wypożyczalnia sprzętu oraz gospodarstwo agroturystyczne. Gościom wypożyczają kajaki, zapewniają również cały niezbędny sprzęt oraz transport. Trasę można wybrać według swojego uznania – od 2 godzinnej do nawet kilkudniowej. Trasy są zróżnicowane pod względem długości i trudności. Wypożyczalnia znajduje się w Wólce Proszewskiej. Kontakt: 606 691 580, kajaki-liwiec.pl

Pixabay.com / zdjęcie ilustracyjne