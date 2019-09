Gigantyczny ekran reklamowy na Placu Unii oślepia kierowców? "To nie tylko szpetne, ale niebezpieczne i nielegalne"

Reklama oślepia kierowców

- Od kilku miesięcy Plac Unii oślepia przechodniów i kierowców gigantycznym ekranem LED. To nie tylko szpetne, ale niebezpieczne i nielegalne! Ekran rozprasza i oślepia jadących ulicą Puławską przez kilkaset metrów - brzmi facebookowy post na profilu Żegnamy Reklamy. Aktywiści przytaczają art. 45 ust. 1 pkt 7) Prawo o ruchu drogowym, który brzmi: „Zabrania się umieszczania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo wprowadzających w błąd uczestników ruchu”. Do posta dodano film, który pokazuje, jak to wygląda z punktu widzenia pasażera samochodu.