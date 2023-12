Gigantyczny telewizor w Fabryce Norblina. Strefa z darmowymi grami. Nietypowe wydarzenie

Gigantyczny telewizor i gry za darmo w Fabryce Norblina

Wyjątkowa akcja gamingowa pt. „Prosta droga do rozgrywki”. W trzech polskich miastach – w Gdańsku, Warszawie i Krakowie – będzie można zanurzyć się wirtualnej rozrywce na gigantycznym telewizorze 98”, dzięki możliwości streamowania gier w chmurze na Samsung Smart TV - zapowiadali organizatorzy.

Chodzi o to by gry były strumieniowane na podobnej zasadzie co seriale w popularnych serwisach VOD. Dzięki tej usłudze możliwy jest dostęp do wielu tytułów gier, które wcześniej były zarezerwowane tylko dla posiadaczy konsol lub komputerów. Jak tłumaczą przedstawiciele Samsunga, wystarczy telewizor Samsung Smart TV, dostęp do Internetu, odpowiednia subskrypcja i kompatybilny kontroler by korzystać z dostępu do gier. Jak to wygląda w praktyce? O tym będzie można przekonać w dniach 1-2 grudnia w Fabryce Norblina w Warszawie.