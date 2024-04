Goncalo Feio - nowy trener Legii Warszawa: "Jestem człowiekiem, który popełnił błędy"

Goncalo Feio o Legii Warszawa: Ogromne wyróżnienie i odpowiedzialność

Goncalo Feio o rzuceniu tacą w prezesa Motoru Lubin

Mimo swojej burzliwej przeszłości, Feio jest zdeterminowany, aby skupić się na przyszłości i dążyć do doskonałości. "Najpierw wymagam od siebie, potem od innych. Lepszym można być w każdym obszarze. Jestem trenerem wymagającym, który chce wygrywać. Chcę być lepszy, ale chcę by wszyscy dookoła też. Dlatego żeby tak się stało, muszę dawać przykład. Moja historia może inspirować; że ciężką pracą w Akademii można dojść do pierwszej drużyny (...) Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. W przeszłość patrzę z dumą, patrząc na to co robiłem. Wiem jednak, że w życiu najważniejsze jest to, co przed nami. Od tego momentu skupiam się więc tylko na pracy dla Legii Warszawa" - zaznaczył Goncalo Feio.

Mimo, że Feio jest jeszcze młodym trenerem, jego doświadczenie i determinacja mogą przynieść Legii Warszawa wiele sukcesów. Jego największym osiągnięciem do tej pory jest awans do 1 ligi z klubem Motor Lublin.