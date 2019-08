Wakepark Zalesie to 210-metrowy wyciąg oparty na systemie dwusłupowym. Wysokość wyciągu wynosi 12 metrów. Do dyspozycji mamy przeszkody takie, jak kicker L, slider 16m. box 20m oraz rail. Wszystkie elementy są wykonane profesjonalnie i ustawione są w takim miejscu, aby nie utrudniać jazdy dzieciom i początkującym. Wakepark mieści się na terenie kompleksu Planeta Zalesie w Zalesiu Górnym. Na miejscu wypożyczycie kajaki, a także zrelaksujecie się na miejskiej plaży. Cennik: WAKEBOARDING I NARTY WODNE · 35 zł/1h godz. pon. – czw. do godz. 16 (jedno miejsce w godzinie*) · 45zł/1h godz. pon. – czw. po godz. 16 (jedno miejsce w godzinie*) · 45 zł/1h pt. – niedz. (jedno miejsce w godzinie*) · 130 zł/1h pon. – czw., rezerwacja wyciągu na 1h, dowolna liczba osób · 170 zł/1h pt. – niedz., rezerwacja wyciągu na 1h, dowolna liczba osób · 1600 zł pon. – pt., rezerwacja na cały dzień dla dowolnej liczby osób · 2200 zł pt. – niedz., rezerwacja na cały dzień dla dowolnej liczby osób W cenie pływania kask, kapok, pianka. Adres: Zalesie Górne, ul. Wczasowa 1

LUCYNA NENOW / ARCHIWUM