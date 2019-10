Górczewska nie będzie zwężana? „Odstąpiono od zamiaru realizacji zmian”. Chodzi o odcinek koło Parku Moczydło

„Odstąpiono od zamiaru realizacji zmian mających na celu m. in. zwężenie jezdni ulicy [Górczewskiej – red.]” - tłumaczy w odpowiedzi na interpelację radnej wiceprezydent Robert Soszyński. Dalej czytamy, że miasto przychyliło się do protestów mieszkańców oraz mocnego stanowiska dzielnicy Wola, które brzmiało: „zwężanie lub ograniczanie w inny sposób przepustowości infrastruktury transportowej ulicy Górczewskiej jest niedopuszczalne.”

Demiańczuk wspomina o wschodnim odcinku ul. Górczewskiej (al. Prymasa Tysiąclecia – Młynarska), który rzeczywiście zostanie zwężony. Ratusz przymierzał się jednak także do zwężania drogi w kierunku Bemowa. To, jak na razie, nie zostanie zrealizowane.

- Do czasu wybudowana metra na Bemowie ta część na pewno się nie zmieni. W przyszłości prawdopodobnie i tutaj charakter ul. Górczewskiej się zmieni. Wtedy rewitalizacja tej ulicy będą w pełni uzasadniona – tłumaczy Demiańczuk. W ratuszu słyszymy, że zwężanie ul. Górczewskiej wzdłuż Parku Moczydło zakończyłoby się katastrofą komunikacyjną, ze względu na to, że to tędy prowadzony jest dojazd mieszkańców zachodniej części aglomeracji Warszawskiej do obwodnicy śródmiejskiej, czyli al. Prymasa Tysiąclecia.

