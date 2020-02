Górczewska w nowej odsłonie. Wkrótce pierwszy odcinek ma zostać oddany. Mieszkańcy boją się, że ulica utonie w korkach

Na odcinku od ul. Tyszkiewicza do Sokołowskiej powstaną zatoki w których będzie mogło parkować około 130 aut (przed budową metra było ich tam 30). Tam gdzie będzie to możliwe miejsca dla samochodów będą przeplatały się z zielenią . Według ZDM-u po przebudowie ul. Górczewska zmieni się w elegancką, wygodną i bezpieczną miejską ulicę.

Późną jesienią 2019 roku Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął prace związane z przebudową ul. Górczewskiej. Ulica zostanie zwężona do dwóch pasów (obecnie ma trzy) na wolskim odcinku, pomiędzy trasą Prymasa Tysiąclecia a Lesznem. Oznacza to, że z ulicy zniknie buspas. Zamiast niego pojawią się miejsca parkingowe i zieleń.

ZDM zapowiada, że na nowej Górczewskiej piesi zyskają antysmogowe chodniki spełniające standardy dostępności. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły również korzystać ze specjalnych ramp najazdowych przy miejscach parkingowych oraz pochylni prowadzących do przystanków komunikacji miejskiej. Wygodniej i bezpieczniej będzie również dla rowerzystów, którzy po północnej stronie zyskają szeroką asfaltową drogę dla rowerów.

Kierowcy jadący w kierunku centrum do dyspozycji otrzymają dwupasmową drogę o szerokości 6,3 m. Po swojej prawej stronie znajdą miejsca parkingowe o długości 5,3 m, za którym biec będzie chodnik szeroki na ponad 7 m. Jezdnię biegnącą w przeciwnym kierunku oddzieli ponad 5-metrowy pas zieleni. Dalej umiejscowione zostaną kolejne miejsca parkingowe o analogicznej długości, zaś za nimi znajdzie się droga rowerowa szeroka na 2,5 metra, kolejny pas zieleni i również 2,5-metrowy chodnik.

Mieszkańcy Woli nie są przekonani do nowego kształtu Górczewskiej. W mediach społecznościowych przeważają głosy, że na wizualizacjach ZDM zapomniał umieścić stojących w długich korkach samochodów. To największa obawa związana z nową odsłoną ulicy. Nie brakuje też opinii, że zwężenie Górczewskiej to cofnięcie przepustowości ulicy o 20 lat.