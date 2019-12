Górka saneczkowa, wybieg dla psów i sad. Tak będzie wyglądał nowy skwer przy Kępnej [WIZUALIZACJE]

Brak infrastruktury, nieporządek i marna roślinność – tak obecnie wygląda skwer przy Kępnej. Nie da się ukryć, że teraz to miejsce nie zachęca do odpoczynku czy spacerowania. Już niedługo wszystko się zmieni. Skwer zostanie odnowiony, a wstępne plany wyglądają bardzo obiecująco.

- W rogu skweru, bliżej Wrzesińskiej, stanie naturalny i osłonięty roślinnością plac zabaw służący dzieciom w różnym wieku. Znajdą się na nim m.in. drewniane huśtawki, zabawki do wspinania czy wiklinowe chatki. Na plac będzie można bez problemu wjechać z wózkami, a opiekunowie znajdą na nim kącik dla siebie (z ławkami otoczonymi zielenią) – czytamy na stronie Zarządu Zieleni.

Niewątpliwie jedną z największych atrakcji będzie górka saneczkowa, z której mieszkańcy będą mogli korzystać zimą. Oprócz tego, siłownia plenerowa i tzw. pragórka stworzona przy współudziale mieszkańców zostaną odświeżone, a w ich pobliżu pojawi się nowa roślinność.

Gołębniki i wybieg dla psów

Ogródki działkowe, które do tej pory były zamknięte i zaniedbane, zostaną otwarte i uporządkowane. Ich część może zostać wykorzystana jako otwarty sad i ogród społecznościowy z miejscem na gołębniki, a część jako zamknięty wybieg dla psów.

Co więcej, na skwerze powstaną miejsca do siedzenia (na wale i przy placu zabaw), wzdłuż ścieżek stanie oświetlenie i kosze na śmieci. Parking przy Jagiellońskiej zostanie uporządkowany. Zgodnie z koncepcją powinno się na nim zmieścić 35 miejsc postojowych.