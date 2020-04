GotowiDoPomocy. Legia Warszawa rusza z akcją wsparcia dla seniorów. Każdy może przyłączyć się do działań

#GotowiDoPomocy

Legia Warszawa startuje z akcją pomocy seniorom w czasie pandemii koronawirusa. Klub zaprasza do udziału w niej firmy, instytucje, organizacje społeczne, a także osoby publiczne i prywatne. Centrum i zapleczem akcji społecznej staje się stadion Legii przy ul. Łazienkowskiej. - W obliczu epidemii nie możemy prowadzić swojej podstawowej działalności. Ale Legia nigdy nie była tylko klubem sportowym. Odpowiedzialność społeczna to część naszej misji, którą realizujemy poprzez Fundację Legii - mówi Dariusz Mioduski, Prezes Zarządu Legii Warszawa.

- Połączmy siły i stwórzmy razem największy i najbardziej kompleksowy program pomocy skierowany do osób starszych, najbardziej wykluczonych i narażonych w okresie epidemii na największe niebezpieczeństw - mówi Dariusz Mioduski, Prezes Zarządu Legii Warszawa.

Jak pomaga Legia?

Klub finansuje i dostarcza posiłki dla seniorów, zarówno do osób indywidualnych, jak i do Domów Pomocy Społecznej w Warszawie i okolicach. Na ten moment około 500 wolontariuszy przygotowuje 10 tysięcy obiadów. Prowadzi także bezpłatny telefon pomocowy, umożliwiający uzyskanie bezpośredniej pomocy. Działacze pomagają także w robieniu zakupów artykułów pierwszej potrzeby (spożywczych, sanitarnych, medycznych). - Tworzymy zorganizowany wolontariat realizujący bezpośrednią pomoc dla seniorów poprzez dostarczanie posiłków i robienie zakupów. Oferujemy czas wolontariuszy udostępniając Telefon do pogadania 8009 1916 0. Oferujemy wsparcie technologiczne poprzez bezpłatną infolinię pozwalające uzyskać pomoc od wykwalifikowanych konsultantów firmy T-Mobile Polska związaną z telekomunikacją, internetem, komputerami - przekazuje Legia Warszawa.