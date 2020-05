Grochowska do zwężenia? Aktywiści walczą o to od lat. Miejska ulica jest szersza niż autostrada A2

Grochowska do zwężenia?

- Kiedy wreszcie parametry Grochowskiej zostaną dostosowane do „zielonej wielkomiejskiej alei” jaką ma być główna ulica Pragi-Południe - pyta Kuba Czajkowski, aktywista ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

Apel Czajkowskiego to poniekąd następstwo zdarzeń z 1 maja bieżącego roku, kiedy to pijany kierowca o mały włos nie doprowadził do tragedii. - Osobówka wjechała w przystanek tramwajowy, na którym jeszcze chwilę wcześniej oczekiwali pasażerowie. W momencie zdarzenia byli już w tramwaju, który jeszcze stał na przystanku. Kierowca oddalił się z miejsca wypadku, zostawiając w aucie ranne pasażerki - pisaliśmy wówczas na łamach naszego serwisu.