Grójecka zostanie zwężona. Zniknie rondo z pl. Zawiszy. Zmiany również na Wawelskiej i pl. Narutowicza. Znamy plany ratusza

Zwężenie Grójeckiej

Sąsiedzkie stowarzyszenie Ochocianie z radością poinformowało o nadchodzącej przebudowie ulicy Grójeckiej.

"Wszystko wskazuje, że spełzły na niczym próby zablokowania zmian na Grójeckiej przez działaczy Ochockiej Wspólnoty Samorządowej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Będzie Przyjazna Grójecka!" - czytamy we wpisie Ochocian.

Biorąc pod uwagę polityczne zabarwienie w przekazu, warto zaznaczyć, że jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy stowarzyszenia do niedawna była Justyna Glusman - obecnie zajmująca ważne stanowisko w warszawskim ratuszu.

Grójecka to kolejna - po Górczewskiej - strategiczna ulica Warszawy, którą rządzący stolicą zwężą. Biuro Polityki Mobilności i Transportu poinformowało o zamiarach dotyczących jej przebudowy. Szerokość ulic ma zostać ograniczona do dwóch jezdni z dwoma pasami. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji jezdnie trzypasmowe, a mimo to główna arteria Ochoty każdego ranka stoi w korkach. Przebudowa nie ominie rejonów placu Narutowicza i ulicy Wawelskiej.