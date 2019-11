Grudniowe koncerty w Filharmonii Narodowej. Zaplanuj dźwiękową ucztę z muzyką poważną

Podczas koncertów z okazji 110. rocznica urodzin i 50. rocznica śmierci Grażyny Bacewicz publiczność będzie świadkiem wyjątkowego wydarzenia – światowej premiery VI Koncertu skrzypcowego. Bacewicz dość krytycznie podchodziła do swoich kompozycji, do tego stopnia, że utwór ten postanowiła schować do szuflady i nie dopuścić do wykonania i publikacji gotowej partytury. O tajemniczej kompozycji nie wiemy więcej ponad to, że część materiału muzycznego autorka wykorzystała w powstałym jedenaście lat później Koncercie altówkowym. Możemy zatem przypuszczać, że Grażynie Bacewicz żal było spisać VI Koncert na straty. Z inicjatywy Maestro Andrzeja Boreyki podczas grudniowych koncertów, spoczywająca w archiwach Biblioteki Narodowej partytura ożyje po pięćdziesięciu latach.

Sobotnia odsłona koncertu, 7 grudnia, będzie transmitowana on-line za pośrednictwem strony www.filharmonia.pl.

6.12 piątek / 19.30

7.12 sobota / 18.00

Sala Koncertowa, bilety 30- 70 zł