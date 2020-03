Grupa Stop Cham Warszawa tropi piratów drogowych. Nagrywają kierowców, którzy jeżdżą po chodnikach między pieszymi

Stop Cham Warszawa jest niezależną oddolną inicjatywą pieszych, którzy nie zgadzają się na zawłaszczanie chodników przez samochody.

Stop Cham Warszawa w akcji

Jest ich około szesnastu. W wolnej chwili jeżdżą po Warszawie, w miejsca, gdzie kierowcy nałogowo łamią przepisy, np. parkują samochody na środku chodnika. Robią zdjęcia lub nagrywają sytuacje, a następnie przekazują zebrany materiał stołecznym policjantom. Grupa Stop Cham Warszawa publikuje też filmy na YouTube, które w sumie zostały już wyświetlone ponad 2 miliony razy. Wszystko po to, aby w końcu zwrócić uwagę na rosnący problem, jaki jest nagminne łamanie przepisów przez kierowców w Warszawie, a przede wszystkim jazda po chodnikach, trawnikach czy parkowanie w kuriozalnych miejscach. - Co roku dochodzi do kilkuset potrąceń i kilkunastu potrąceń śmiertelnych na chodnikach - podkreślają członkowie grupy. I dodają: - Coraz częściej musimy jako piesi ustępować autom na chodniku. Każdy z nas wielokrotnie się z tym spotkał.