Guns N' Roses w Polsce. Zespół zagra w 2020 koncert na PGE Narodowym [BILETY, DATA]

Guns N' Roses w Polsce 2020

Piątek trzynastego dla niektórych stał się bardzo szczęśliwy! Fani rockowego grania na pewno będą miło wspominać ten dzień. Po trzyletniej przerwie Guns N' Roses wracają do Polski. To będzie czwarty występ zespołu w naszym kraju. Po raz pierwszy przyjechali do Warszawy w 2006 roku, a sześć lat później odwiedzili Rybnik.

Koncert, który odbył się w Gdańsku w 2017 był historyczny. Wtedy po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć na jednej scenie Slasha i Axla Rose'a. Zapowiada się kolejna okazja do wysłuchania na żywo takich klasyków jak "Welcome To The Jungle", "Sweet Child O' Mine" czy "November Rain"

Guns N' Roses - kiedy i gdzie?

Legenda rocka Guns N' Roses w ramach europejskiej trasy koncertowej zawita do Warszawy. Występ muzyków będziemy mogli zobaczyć 17 czerwca 2020 roku. Miejscem koncertu będzie stadion PGE Narodowy.