Gwałciciel na Ochocie? "Wszyscy na osiedlu boją się." Policja rozpoczyna poszukiwania i podaje rysopis

Z początkiem tygodnia przechodniów w okolicy Parku Korotyńskiego przywitały rozwieszone przy sygnalizacji świetlnej kartki z nagłówkiem "Uwaga, gwałciciel". Poniżej widnieje opis zdarzenia do którego miało dojść w okolicy: "Napadł na dziewczynę w biały dzień. Wszedł za nią do klatki schodowej, po czym próbował ją zgwałcić. Na szczęście się obroniła. Proszę zachować czujność, szczególnie kiedy ktoś za Tobą idzie lub wygląda podejrzanie”.

W tej samej sprawie napisała do nas także czytelniczka. - Niestety w ubiegłym tygodniu przed moją klatką również została napadnięta dziewczyna. Nie wiem czy zgłosiła to Policji. Spróbuję to ustalić. Mieszkam po drugiej stronie (w stosunku do ul. Korotyńskiego) Pola Mokotowskiego na ulicy Bruna. Okolica jest dość spokojna, bo mieszkają tu rodziny z dziećmi, emeryci i młode osoby wynajmujące mieszkania (takie jak ja) - informuje czytelniczka.