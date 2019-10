Gwiazdy bawią się w Hulakula! Kto pojawi się na 3. urodzinach kręgielni?

Tradycją stało się huczne świętowanie urodzin jednego z największych w Warszawie centrów rozrywki – Hulakula. Za każdym razem imprezie towarzyszy koncert najlepszych polskich artystów. W ubiegłym roku tłumy swoją osobowością i charyzmą, przyciągnęła Doda, a 3. urodziny klubu uświetni koncert nieschodzącej z list przebojów Cleo. Wydarzenie odbędzie się już 9. listopada (sobota), a organizatorzy zapewniają, że przygotowali niesamowite atrakcje.

Już od trzech lat największe centrum rozrywki Hulakula mieści się na warszawskiej Pradze (ul. Jagiellońska 82B). Nowoczesna przestrzeń, szereg atrakcji i ciekawy kalendarz imprez przyciąga wielu gości, w tym znane twarze showbiznesu. Na urodzinowym party toast za dalsze sukcesy wznieśli już tacy goście, jak m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan, Radosław Majdan, Maciej Stuhr, Gabi Drzewiecka, Maja Hyży czy Victoria Sypucińska

Finałem każdej z tych szalonych nocy jest koncert topowej gwiazdy. Dwa lata temu klub gościł zespół Video z fantastycznym Wojtkiem Łuszczykiewiczem na czele. W tamtym roku imprezę uświetniła energetyczna Doda z zespołem Virgin, którą przywitały hucznie rzesze fanów. Z kolei na 3. urodzinach Hulakuli swoje największe przeboje zagra Cleo. By usłyszeć na żywo m.in. „Za krokiem krok”, numer jeden na wielu listach przebojów, warto już dzisiaj zaopatrzyć się w bilety. Dodatkowo tego wieczoru będzie można podziwiać gwiazdy w charytatywnym turnieju bowlingowym.

Gwiazdy charytatywnie

Urodziny Hulakuli są nie tylko okazją do świetnej zabawy, ale także możliwością niesienia pomocy. Każdej imprezie urodzinowej towarzyszy turniej bowlingowy, do którego chętnie angażują się polscy aktorzy, artyści, muzycy, celebryci i influencerzy. W tym roku zostanie on rozegrany już po raz czwarty.

Każdy punkt ze średniego wyniku graczy zwycięskiej drużyny będzie przeliczony na 100 zł, a kwota w całości wesprze Fundację Spełnionych Marzeń, by pomóc dzieciom oraz młodzieży chorującej na nowotwory. W poprzednim turnieju aż 17 400 zł zdobyła Reprezentacja Artystów Polskich, w składzie: Michał Szyc, Hiroaki Murakami, Marcin Piętowski, Przemek Nowak, Patryk Czerniejewski na czele z Mistrzem Bowlingu, reporterem TVN24, Adrianem Mielnikiem. Jest to najlepszy wynik ze wszystkich rozegranych spotkań. Trzymamy kciuki za rekordowy wynik w tym roku!

Toast w górę

Hulakula to kultowa kręgielnia w stolicy, organizująca wiele niezapomnianych imprez. Na miejscu często można spotkać przedstawicieli polskiego showbiznesu, którzy chętnie korzystają z szerokiej gamy atrakcji centrum rozrywki. Trzecie urodziny Hulakuli w nowej lokalizacji to data, która powinna być zarezerwowana w kalendarzu nie tylko polskich gwiazd, ale także miłośników dobrej zabawy. Zapierające dech w piersiach akrobatyczne show, piękne tancerki oraz niesamowite efekty specjalne to tylko część atrakcji, jakie organizatorzy przygotowali na ten wieczór. Ponadto na barze dla uczestników imprezy będą czekać specjalne promocje. Toast w górę, a nogi na parkiet!

_______________________

Informacje organizacyjne:

Data: 9/11/2019

Start imprezy: 20:00

Występ Cleo: 23:30

DJ set C-BooLa: 00:30

Dress code: smart casual

Wstęp 18+

Bilety: 30 zł

Bezpłatny wstęp dla posiadaczy kart VIP Cashback Hulakula. Bilety dostępne na stronie organizatora: https://rezerwacje.hulakula.com.pl/step2?item_id=140, w aplikacji Going. oraz stacjonarnie w salonach Empik.