Hala Gwardii przejdzie zmiany. W maju kończy się obecna umowa, potem obiekt czeka rewolucja

W maju 2020 roku Hala Gwardii prawdopodobnie zostanie na jakiś czas zamknięta. Wtedy wygaśnie umowa pomiędzy miastem i dotychczasowym operatorem - firmą CBR Events. Na początku przyszłego roku zostanie ogłoszony nowy przetarg, tym razem nie tylko na zarządzanie, ale także remont obiektu przy placu Mirowskim. Nowa umowa ma zostać zawarta na 20 lat. Szczegóły w tekście poniżej.

Wielkie zmiany w Hali Gwardii Hala Gwardii w 2017 roku ponownie otworzyła się na Warszawę. Zaniedbane wnętrze zostało odświeżone, a obiekt o charakterze gastronomiczno-eventowym zyskał stałych odwiedzających. W maju 2017 roku rozstrzygnięto przetarg, a uroczyste otwarcie odbyło się pod koniec września. Firma CBR Events, która wygrała przetarg i pokonała w nim kilku konkurentów, zapewniła sobie prawa do zarządzania obiektem na kolejne 3 lata. W ciągu kilku miesięcy w przestarzałe mury Hali Gwardii włożono ponad milion złotych. Wymieniono wszystkie instalacje, a obiekt został przystosowany do obsługi małych punktów gastronomicznych. Osoby odpowiedzialne za projekt podkreślały, że miał on nawiązywać przede wszystkim do historii tego miejsca i łączyć w sobie trzy rzeczy - targ, strefę gastronomiczną oraz kulturę. ZOBACZ TEŻ: Park of Poland wciąż szuka pracowników. Otwarcie przesunie się do wiosny 2020?

Hala Gwardii otwarta jest od piątku do niedzieli. W godzinach porannych odbywa się tam targowisko, zaś wieczorami rządzą strefy z jedzeniem. Regularnie organizowane są tam także wydarzenie kulturalne oraz sportowe. Operator nie zapomniał, że hala przez wiele lat była najważniejszym bokserskim punktem na mapie Warszawy. Centralnym punktem całego przedsięwzięcia pozostał ring bokserski. Nawiązuje on do pamiętnych pięściarskich mistrzostw Europy w 1953 roku rozgrywanych właśnie w Hali Gwardii. Polacy zdobyli na tych zawodach aż 8 medali.

Hala Gwardii przejdzie kolejny remont Pomimo środków włożonych w Halę Gwardii w 2017 roku, nikt nie ma wątpliwości, że obiekt potrzebuje dalszych inwestycji. Dotychczasowy operator nie mógł sobie pozwolić na większe przedsięwzięcia, mając świadomość, że jego umowa z miastem, które jest właścicielem hali, wygasa z końcem maja 2020 roku. Przyszłoroczny przetarg ma obejmować okres 20 lat. To sprawi, że nowy operator będzie mógł mocniej zaangażować się finansowo w przebudowę zabytkowego budynku.

Miasto otwarcie przyznaje, że szuka partnera, który nie tylko będzie miał pomysł na zarządzanie obiektem, ale także poważnie go odnowi, zachowując przy tym jego dotychczasowy charakter. CBR Events wystartuje w nowym przetargu i ma nadzieję, że doświadczenie zdobyte w ostatnich trzech latach będzie ich poważnym atutem. Właściciele dotychczasowego operatora wierzą, że to właśnie oni są najbardziej kompetentnymi osobami do zarządzania halą w kolejnych latach. ZOBACZ TEŻ: Browary Warszawskie z nowym życiem. Miejskie place, pierwszy woonerf w stolicy i piwnice z jedzeniem

Firma zapowiada, że w ofercie przetargowej zadeklaruje wykonanie niezbędnych modernizacji. Dodatkowo zarządca gwarantuje, że miejsce zachowa dotychczasowy charakter. Zmiany mają nastąpić także w samym funkcjonowaniu obiektu - hala będzie otwarta przez 7 dni w tygodniu, tak jak zakładała firma od początku. Powiększy się również powierzchnia dostępna dla odwiedzających – o piwnice i antresolę. Wiadomo też, że oferta rozrywkowo-kulturalna zostanie uzupełniona o propozycje sportowe.

Koncepcja połączenia dwóch hal przy placu Mirowskim W przetargu na pewno wystartuje także BBI Development. Firma w maju podpisała umowę o współpracy ze „Społem” WSS Śródmieście. Społem od 1997 roku jest właścicielem Hali Mirowskiej, tej bliżej al. Jana Pawła II. Istniejąca od przeszło wieku spółdzielnia prowadzi tam 18 sklepów spożywczych i przemysłowych oraz swój główny sklep. Od kilku lat przeprowadza również stopniowy remont hali. Plany ma jednak zdecydowanie większe. Jak udało nam się dowiedzieć, Społem i BBI stworzyły wstępną wizję połączenia dwóch hal. Powstałby spójny kompleks handlowo-gastronomiczny, a co najważniejsze, zabytkowe obiekty zostałyby pieczołowicie wyremontowane. – Odnowione budynki byłyby nie tylko miejscem handlu, ale także spotkań kulturalnych i towarzyskich. Oprócz modernizacji samych obiektów, w planach jest również zadbanie o przylegającą do nich przestrzeń. Dzięki temu projektowi Hale Mirowskie mogłyby w pełni odpowiadać na potrzeby warszawiaków – tłumaczy Anna Tylkowska, prezes „Społem” WSS Śródmieście.

Projekt przebudowy przygotowała pracownia Juvenes-Projekt, będąca architektonicznym ramieniem BBI Development. Na wizualizacjach widzimy, że między odrestaurowanymi halami pojawił się szklany pawilon, w miejscu dzisiejszego targowiska. Przy Parku Mirowskim widzimy długi pawilon z ogrodem na dachu. Pomiędzy budynkami stanęły charakterystyczne handlowe szczęki. Zniknęły natomiast budki handlowe pamiętające czasy PRL-u. Na razie to jednak tylko teoria. Wszystko powinno rozstrzygnąć się w pierwszej połowie 2020 roku. Początkowo zapowiadano, że przetarg na nowego operatora Hali Gwardii zostanie rozpisany jeszcze w tym roku, jednak nie ustalono jeszcze wszystkich jego warunków.