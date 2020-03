Hale Ptak Expo mogą stać się szpitalem polowym. "Posiadamy 6 hal na terenie których zmieści się tysiące łóżek"

Koronawirus sparaliżował życie Warszawy. Odwołane koncerty, biegi, spektakle i targi. To zmieniło się do tej pory

"Wszyscy, którzy spotkają się z koronawirusem, łapią go"

- Jesteśmy gotowi, w przypadku nasilającej się pandemii koronawirusa, przekazać do dyspozycji władz w sposób całkowicie niekomercyjny obiekt Ptak Warsaw Expo znajdujący się w Nadarzynie na utworzenie szpitala polowego, tak jak zrobiono to we Włoszech, Hiszpanii czy Stanach Zjednoczonych - mówi Tomasz Szypuła, prezes zarządu Ptak Expo.

Szypuła poinformował, że jego firma jest gotowa do pełnej współpracy z władzami, jeśli pandemia koronawirusa znacząco się nasili. Podobnie zachowali się szefowie obiektów expo w Mediolanie, Madrycie czy Nowym Jorku, które już teraz zostały przekształcone w szpitale. - Posiadamy 6 hal o łącznej powierzchni prawie 150 tys. mkw., na terenie których zmieści się tysiące łóżek dla osób wymagających hospitalizacji. Wszyscy nasi pracownicy działu technicznego mogą od zaraz włączyć się w przygotowania do adaptacji przestrzeni pod szpital - dodaje.

Jak słyszymy, propozycja firmy jest niekomercyjna, a hala - jeśli zaistnieje taka potrzeba - zostanie oddana do dyspozycji władz wraz z zapleczem technicznym i częściowym wyposażeniem.