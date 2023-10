Halloween 2023 Warszawa. Co robić w upiorne święto w stolicy? Polecamy najciekawsze imprezy i wydarzenia

Imprezy na Halloween 2023 w Warszawie. Co robić w stolicy?

Halloween - to jedno z najbardziej fascynujących świąt obchodzonych na całym świecie, a co za tym idzie, Warszawa również przygotowuje się na magiczny i nieco mroczny wieczór. Jest to czas, kiedy ulice miasta przybierają mroczne dekoracje, a mieszkańcy wcielają się w przerażające postacie. Ale czy wiecie, skąd wzięła się ta tradycja i jakie wydarzenia odbędą się w stolicy z okazji Halloween? Zapraszam na pełną mroku i rozrywki podróż przez najbardziej wciągające imprezy w Warszawie.

Halloween to święto, które ma swoje korzenie w obrzędach celtyckich. Obchodzone na przełomie października i listopada, czyli w czasie, kiedy - według dawnych wierzeń - granica między światem żywych a umarłych staje się cieńsza, a duchy oraz upiory mają możliwość odwiedzić nasz świat. Tradycyjnie, w krajach anglojęzycznych, zwyczajowo przygotowywano lampiony z wydrążonych dyni, stroje w duchy i potwory oraz przerażające dekoracje. Dziś Halloween stało się świętem o globalnym znaczeniu, a Polska nie jest wyjątkiem. Warszawiacy także w pełni oddają się temu magicznemu czasowi.