"Harcerskie drogi do Niepodległej". W Muzeum Gazowni Warszawskiej będzie można zobaczyć wyjątkową wystawę plenerową

"Harcerskie drogi do Niepodległej" w Muzeum Gazowni Warszawskiej

Ekspozycja została przygotowana przez Związek Harcerstwa Polskiego. Ekspozycja pokazuje udział harcerek i harcerzy sprzed wieku w walce o niepodległość i granice Polski w latach 1914–1921.

"Początki ruchu harcerskiego na ziemiach polskich sięgają roku 1910. Dla ówczesnej młodzieży było oczywiste, że to właśnie jej pokoleniu już wkrótce przyjdzie stanąć do walki o wolność. Do tej zaś – należało się jak najlepiej przygotować. Program realizowany wówczas przez poszczególne środowiska skautowe, obok samodoskonalenia duchowego i fizycznego, wiele uwagi poświęcał więc zajęciom terenowym, sanitarnym i… stricte wojskowym. Po wybuchu wojny młodzież harcerska od razu stanęła też do walki o granice Polski, po przeszło 120 latach niewoli wracającej na mapę świata" – tłumaczą organizatorzy.