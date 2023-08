HIPOKRATES 2023 Zgłoś kandydatów do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia w wielkim plebiscycie medycznym

Znasz dobrego lekarza rodzinnego, pediatrę albo stomatologa, który ma wyjątkowe podejście do pacjentów? Albo fachową i miłą pielęgniarkę lub położną, której chcesz podziękować za świetną opiekę? Korzystasz z porad ginekologa, chirurga, neurologa albo innego lekarza specjalisty, którego warto polecić innym? A może znasz dobrego fizjoterapeutę albo sympatycznego pracownika apteki? Doceń pracę medyka lub placówki ochrony zdrowia zgłoszeniem do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES!

KLIKNIJ i ZGŁOŚ lekarza rodzinnego lub innego

specjalistę, stomatologa, pielęgniarkę

lub położną, ratownika medycznego

fizjoterapeutę lub pracownika apteki KLIKNIJ i ZGŁOŚ szpital lub placówkę ochrony zdrowia Plebiscyt jest prowadzony pod patronatem

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zdrowie dla każdego z nas jest najważniejsze. Gdy je tracimy, szukamy lekarza, któremu możemy zaufać ze względu na jego doświadczenie i podejście do pacjenta. Gdy konieczny jest zabieg, szukamy najlepszego specjalisty i chcemy, by opiekowała się nami fachowa i sympatyczna pielęgniarka. Regularnie odwiedzamy stomatologa, od którego oczekujemy, aby starannie i trwale wyleczył nasze zęby. Fizjoterapeuci dbają o naszą sprawność fizyczną i powrót do zdrowia po kontuzjach. Gdy kupujemy lekarstwa w aptece, liczymy na dobrą radę farmaceuty.

Od pracowników ochrony zdrowia oczekujemy, aby byli cierpliwi, sympatyczni, pełni empatii i kultury osobistej. Tacy właśnie lekarze, pielęgniarki i położne oraz farmaceuci zostaną nagrodzeni w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES. Kandydatów do nagród najpierw zgłoszą, a później laureatów wybiorą Ci, którzy najlepiej znają medyków - ich pacjenci. Zaszczytne tytuły zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później na szczeblu wojewódzkim, a w końcu także w ogólnopolskim finale. Najpierw mieszkańcy naszego regionu nominują do nagród pracowników systemu opieki zdrowotnej. Później rozpocznie się głosowanie. Do całego nakładu gazety dołączymy specjalny dodatek, w którym zaprezentujemy wszystkich kandydatów do nagród. Laureatów w powiatach, a następnie w skali województwa poznamy pod koniec października. Statuetki i nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej wojewódzkiej gali, która odbędzie się w listopadzie.

Ostatnim akcentem plebiscytu będzie wielka ogólnopolska gala. Odbędzie się ona 8 grudnia w Sali Wielkiej na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas uroczystości główne nagrody odbiorą laureaci finału ogólnopolskiego plebiscytu. Kogo nominować

do nagród w plebiscycie? Celem plebiscytu jest nagrodzenie pracowników ochrony zdrowia, którzy cieszą się największym uznaniem pacjentów. Ta ocena jest oczywiście subiektywna i zależy od doświadczeń każdego z nas. Pozwala ona docenić medyków nie tylko za samo leczenie, lecz także za kulturę osobistą i podejście do pacjenta.

Zaszczytne tytuły czekają na lekarzy wielu specjalizacji. W skali każdego powiatu nagrodzeni zostaną lekarze rodzinni i pediatrzy, a w skali województwa ginekolodzy, chirurdzy, kardiolodzy, dermatolodzy, laryngolodzy, okuliści i ortopedzi - czyli lekarze specjaliści, z porad których najczęściej korzystamy. Nowością w tej edycji plebiscytu będą także nagrody dla neurologów oraz dla urologów i nefrologów. Osobno w każdym powiecie nagrodzimy najlepszych zdaniem pacjentów stomatologów. Służba zdrowia nie mogłaby funkcjonować bez ofiarnej pracy pielęgniarek, które opiekują się chorymi, wykonują zabiegi i wspierają lekarzy. Są one dobrze znane, lubiane i cenione w każdej lokalnej społeczności. Dlatego tytuł Pielęgniarka Roku zostanie przyznany najpierw osobno w każdym powiecie, a następnie w województwie i w kraju. Nie do przecenienia jest także rola położnych, które opiekują się mamami i dziećmi, gdy te przychodzą na świat. Tytuł Położna Roku zostanie przyznany najpierw na szczeblu województwa, a później w ogólnopolskim finale.

Szczególne miejsce w naszym plebiscycie zajmuje nagroda dla Ratowników Medycznych. To oni często pozostają anonimowi, choć działają na pierwszej linii w wielu nagłych przypadkach problemów ze zdrowiem i zagrożenia życia. W naszym plebiscycie zaprezentujemy i nagrodzimy tych, którzy je ratują.

Akcja redakcyjna jest także okazją do przedstawienia fizjoterapeutów, którzy pomagają nam pokonać dolegliwości i wrócić do sprawności fizycznej po przebytych chorobach. Oni także zostaną nagrodzeni głosami Czytelników w skali naszego województwa i w ogólnopolskim finale. Wszelkie problemy ze zdrowiem często prowadzą nas do apteki. Tam, po drugiej stronie okienka, spotykamy farmaceutów i techników farmaceutycznych. Choć różnią się wykształceniem, w kontaktach z pacjentami pełnią tę samą rolę - nie tylko sprzedają leki, lecz także doradzają, pomagają znaleźć zamienniki, czy podpowiadają, jak dbać o zdrowie korzystając z naturalnych terapii. Doceń zgłoszeniem do nagrody

placówkę medyczną lub szpital Nagrody w Plebiscycie Medycznym Hipokrates czekają także na placówki medyczne i szpitale. Nominacją do nagrody pacjenci mogą docenić gabinety lekarskie i przychodnie, w których korzystają z usług medycznych. Organizacyjne aspekty korzystania z ochrony zdrowia są dla nas także bardzo ważne. W osobnej kategorii zostanie nagrodzony najbardziej przyjazny pacjentom szpital w naszym województwie. Ogólnopolski finał W kategoriach Lekarz Rodzinny i POZ Roku, Pediatra Roku, Stomatolog Roku i Pielęgniarka Roku nagrody zostaną przyznane najpierw osobno w każdym mieście i powiecie. Następnie laureaci awansują do wojewódzkiego finału. W pozostałych kategoriach plebiscytu głosowanie będzie prowadzone na szczeblu województwa. Po zakończeniu głosowania w regionie zwycięzcy w każdej kategorii z każdego województwa w Polsce awansują do ogólnopolskiego finału plebiscytu, w którym będą na nich czekać główne tytuły i nagrody finansowe w wysokości 5000 złotych. Zwycięzcy w ogólnopolskim finale odbiorą nagrody podczas wielkiej gali plebiscytu, która odbędzie się 8 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezentacje liderów

w gazecie i w internecie Już sama nominacja do nagrody jest wyróżnieniem i powodem do dumy. Tym bardziej, że we wrześniu do gazety zostanie dołączony specjalny dodatek, w którym zaprezentujemy wszystkich kandydatów do nagród.

W czasie trwania głosowania, liderów rankingów, którzy zdobędą najwięcej głosów, będziemy prezentować w gazecie, w galerii w naszym serwisie, a także na Facebooku. Po zakończeniu plebiscytu do całego nakładu gazety dołączymy specjalny dodatek, w którym zaprezentujemy zwycięzców w każdej kategorii plebiscytu. Dołączenie dodatku będzie zapowiadane na łamach gazety, w internecie, a także na Facebooku. Na zwycięzców

czekają nagrody Nagrody dla laureatów

w miastach i powiatach Lekarze Rodzinni, pediatrzy, stomatolodzy oraz pielęgniarki, którzy w każdym mieście i powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają: tytuł Lekarza Rodzinnego i POZ Roku , Pediatry Roku , Stomatologa Roku lub Pielęgniarki Roku w mieście lub powiecie

w wojewódzkich kategoriach

i w wojewódzkich finałach Zwycięzcy wojewódzkich finałów powiatowych kategorii Lekarz Rodzinny i POZ Roku, Pediatra Roku, Stomatolog Roku i Pielęgniarka Roku oraz zwycięzcy wojewódzkich kategorii Ginekolog Roku, Chirurg Roku, Ortopeda Roku, Kardiolog Roku, Neurolog Roku, Urolog/Nefrolog Roku, Laryngolog Roku, Dermatolog Roku, Okulista Roku, Położna Roku, Fizjoterapeuta Roku, Ratownik Medyczny Roku oraz Farmaceuta/Technik Farmaceutyczny Roku otrzymają:

, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu dwuosobowe zaproszenia na weekendowy pobyt w komfortowym hotelu ze SPA Laureaci drugich i trzecich miejsc w wojewódzkich finałach kategorii powiatowych oraz w wojewódzkich kategoriach plebiscytu otrzymają zaproszenie na wojewódzką galę plebiscytu, dyplom wręczany podczas gali oraz prezentację w dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu. Nagrody

w ogólnopolskim finale Laureaci pierwszych trzech miejsc w ogólnopolskim finale w każdej kategorii plebiscytu otrzymają dwuosobowe zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu na Zamku Królewskim w Warszawie.

Farmaceuta/Technik Farmaceutyczny Roku Polski. Zwycięzcy otrzymają także nagrody finansowe w wysokości 5000 złotych. _______________ Nagrody w kategorii

Przychodnia/Gabinet Roku Przychodnie lub gabinety lekarskie, które w pierwszym etapie głosowania, w każdym mieście i powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

tytuł Przychodni Roku lub Gabinetu Roku w mieście lub powiecie

w specjalnym dodatku do gazety awans do wojewódzkiego etapu plebiscytu Przychodnia lub gabinet lekarski, który w wojewódzkim finale głosowania zdobędzie najwięcej głosów otrzyma: tytuł Przychodni Roku lub Gabinetu Roku w województwie

, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu voucher na promocję placówki medycznej w mediach Polska Press Grupy o wartości 5000 złotych Przychodnie lub gabinety lekarskie, które w wojewódzkim finale głosowania zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają dyplom przygotowany do ekspozycji w placówce medycznej, zaproszenie dla przedstawicieli placówki na wojewódzką galę plebiscytu oraz prezentację w specjalnym dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu.

W ogólnopolskim finale plebiscytu Przychodnia lub Gabinet lekarski, który zdobędzie najwięcej głosów otrzyma: tytuł Przychodni Roku Polski 2023 lub Gabinetu Roku Polski 2023

dla dwóch przedstawicieli placówki na ogólnopolską galę dodatkowy voucher na promocję placówki medycznej w mediach Polska Press Grupy o wartości 10 000 złotych Przychodnie lub Gabinety lekarskie, które w ogólnopolskim finale plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają dyplom wręczany podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu na Zamku Królewskim w Warszawie, zaproszenie dla dwóch przedstawicieli placówki na ogólnopolską galę plebiscytu oraz dodatkowe vouchery na promocję placówki medycznej w mediach Polska Press Grupy o wartości 5 000 złotych. _______________ Nagrody w kategorii

Szpital Roku Szpital, który w wojewódzkim finale głosowania zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

tytuł Szpital Roku w województwie

, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu voucher na promocję szpitala w mediach Polska Press Grupy o wartości 5000 złotych Szpitale, które w wojewódzkim finale głosowania zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają dyplom przygotowany do ekspozycji w placówce, który zostanie wręczony podczas wojewódzkiej gali plebiscytu oraz prezentację w specjalnym dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu.

W ogólnopolskim finale plebiscytu szpital, który zdobędzie najwięcej głosów otrzyma: tytuł Szpital Roku Polski 2023

na ogólnopolską galę plebiscytu na Zamku Królewskim w Warszawie dodatkowy voucher na promocję placówki medycznej w mediach Polska Press Grupy o wartości 10 000 złotych Szpitale, które w ogólnopolskim finale plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają dyplom wręczany podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu na Zamku Królewskim w Warszawie, zaproszenie dla dwóch przedstawicieli placówki na ogólnopolską galę plebiscytu oraz dodatkowy voucher na promocję placówki medycznej w mediach Polska Press Grupy o wartości 5 000 złotych. __________ Informacji o akcji udziela:

Agnieszka Grzelka

tel. 502 499 776

(pn-pt w godz. 9-15)

e-mail: [email protected] Regulamin akcji