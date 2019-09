H&M Loves Music 2019, Warszawa. Mrozu i Bass Astral x Igo zagrali w zajezdni autobusowej [ZDJĘCIA]

H&M Loves Music to trzy weekendy pełne muzyki i sześć koncertów gwiazd polskiej sceny. W tym roku wydarzenie odbywa się na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Redutowej 27. Bilet na jeden dzień imprezy kosztuje 20 zł, ale jest on jednocześnie voucherem na zakupy w sklepach H&M.

Pierwszy koncert w ramach H&M Loves Music odbył się w piątek, 7 czerwca. Na scenie o godz. 19.30 pojawił się Łukasz Mróz, znany szerszej publiczności jako Mrozu. Artysta dla uczestników przygotował mieszankę swoim utworów. Można było usłyszeć piosenki zarówno z jego najnowszego albumu "Aura", poprzedniego "Zew", jak i znane wszystkim hity - "Miliony Monet", "Jak nie my to kto" czy "Nic do stracenia". Muzyczny miszmasz, w którym każdy mógł znaleźć coś dla siebie.