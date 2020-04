Hochland się dzieli! Pomoc od Hochland w czasie walki z epidemią

Od początku sytuacji kryzysowej w firmie działa Zespół Koordynacji Działań Ochronnych, zajmujący się wszystkimi aspektami zabezpieczeń przed zagrożeniem koronawirusem. Głównym celem działań jest ochrona zdrowia pracowników oraz utrzymywanie zdolności do funkcjonowania firmy, a co za tym idzie ciągłości zaopatrzenia polskich rodzin w podstawowe produkty spożywcze. - Zdajemy sobie sprawę z ważnej misji społecznej pełnionej przez sektor spożywczy w Polsce, w tym także przez Hochland Polska, którego głównym zadaniem jest zapewnienie ciągłości dostaw produktów dla ludności, tym bardziej w sytuacji kryzysowej - mówi Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager Hochland Polska - Robimy wszystko co w naszej mocy, aby dostępność naszych serów była maksymalna.

Hochland i Siepomaga!

Firma Hochland aktywnie zaangażowała się w ogólnopolską zbiórkę prowadzoną przez Fundację Siepomaga. Celem zbiórki jest zgromadzenie środków pieniężnych na niezbędne wyposażenie oddziałów zakaźnych i wszystkich placówek medycznych zaangażowanych do walki z epidemią. Zgodnie z ideą #hochlandsiedzieli, firma przekazuje na tę akcję darowiznę pieniężną. To nie wszystko – bowiem firma promuje również wśród swoich pracowników przekazanie indywidualnego wsparcia poprzez funkcjonującą online „skrzynkę Siepomaga”. – Nie ulega wątpliwości, że zapotrzebowanie na pomoc ze strony szpitali jest teraz ogromne – mówi Jacek Wyrzykiewicz – Lekarze, pielęgniarki, diagności i inni przedstawiciele służby zdrowia, ofiarnie działają każdego dnia i są na „pierwszej linii frontu” walki z koronawirusem. Przyłączamy się do zbiórki Fundacji Siepomaga z głębokim przekonaniem, że taka forma pomocy będzie realnym wsparciem, najbardziej dostosowanym do bieżących i pilnych potrzeb placówek zdrowia. Poza przekazaniem środków finansowych przez firmę, stwarzamy dogodną możliwość dołączenia się do zbiórki przez naszych pracowników.

Firma Hochland zadeklarowała uczestniczy w akcji Polskiej Federacji Producentów Żywności i Związku Pracodawców. Jej celem jest przekazanie żywności jako wsparcia służby zdrowia, według zapotrzebowania zgłoszonego przez poszczególne szpitale oraz służb granicznych zaangażowanych w walkę z epidemią.

Hochland dla hodowców

W tych wyjątkowych warunkach, które zaistniały w związku z epidemią koronawirusa, Hochland nie zostawia bez wsparcia swoich Partnerów. Napięta i trudna sytuacja gospodarcza, odbija się również negatywnie na kondycji gospodarstw rolnych. Hochland Polska współpracuje na stałe z ok. 600 gospodarstwami rodzinnymi w całej Polsce. – Zdajemy sobie sprawę, że w tych okolicznościach hodowcy czują zaniepokojenie – mówi Jacek Wyrzykiewicz – Naszych Partnerów nie pozostawiamy samych sobie. Wszyscy rolnicy, którzy dostarczają mleko na rzecz produkcji w naszych zakładach, otrzymali zapewnienie, iż nasza firma utrzymuje ciągłość skupu zgodnie z dotychczasowymi ilościami. W przypadku zajścia takiej konieczności, Hochland Polska deklaruje również pomoc finansową dla hodowców.

Hochland dla konsumentów

Firma Hochland zawsze mocno zaangażowana była w działania na rzecz społeczności lokalnej. W obliczu epidemii, planowana jest pomoc żywnościowa dla osób starszych i niepełnosprawnych, koordynowana lokalnie przez wytypowane jednostki w Kaźmierzu i Węgrowie – czyli miejscowościach, w których działają zakłady Hochland Polska

Dodatkowo opracowane zostały akcje edukacyjne, które będą wsparciem dla konsumentów pozostających w domu w czasie epidemii. W ich ramach, przygotowane zostaną publikacje z poradami na temat gotowania bez marnowania resztek - zero waste, przepisami na proste posiłki do przyrządzenia wspólnie z dziećmi oraz propagujące podstawowe zasady higieny. Pojawią się one na stronach internetowych Hochland oraz w mediach społecznościowych, w postaci form video, zdjęć, inspiracji. Marka Almette zaprasza do akcji #ZOSTAŃ W DOMU z przyjemnością. Prowadzona przez ambasadora marki Almette – szefa kuchni Davida Gaboriaud, obejmie dwa cykle – Niedziela bez nudy oraz Gotowanie bez reszty. Z kolei marka Hochland proponuje akcję w kontekście zero waste i #ZOSTAŃ W DOMU ale podróżuj kulinarnie. Będą to przepisy z różnych stron świata z wykorzystaniem serków kremowych HOCHLAND.