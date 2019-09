Hooverphonic na trzech koncertach w Polsce!

Hooverphonic to belgijska ikona trip hopu. W swojej ponad dwudziestoletniej karierze wydali 10 studyjnych albumów, na których odważnie sięgali po elementy ambientowe, popowe i orkiestrowe. Autorzy takich hitów, jak „Mad About You”, „2 Wicky”, czy „Eden” wystąpią we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie.

Zespół powstał w 1995 roku z inicjatywy Alexa Calliera i Raymonda Geertsa, którzy do dzisiaj odpowiadają za brzmienie grupy. Hooverphonic zasłynęli z oryginalnego podejścia do komponowania, nadając swojej muzyce ponadczasowe i eleganckie wykończenie. Ich wielogatunkowa mozaika jest przykładem na to, że nikt inny tak spójnie nie łączy żywych instrumentów, elektronicznych syntezatorów i kobiecej zmysłowości.

Belgowie zaprezentują polskiej publiczności swój najnowszy album „Looking for Stars” i największe hity. Wokalistka, Luka Cruysberghs, z niespotykaną lekkością porusza się między przebojowym popem i eterycznymi, downtempowymi melodiami. Z jednej strony „Looking for Stars” sięga po vintage utworami „Romantic”, „Lethal Skies”, „On and On”, z drugiej dostarcza nieoczywistych, intrygujących piosenek w stylu „Paranoid Affair” i „Uptight”.

Zespół słynie z zachwycających występów na żywo, o czym polscy fani będą mogli się przekonać już niedługo. Hooverphonic przyjedzie jesienią, by zagrać trzy koncerty, 5.10 we wrocławskim Centrum Koncertowym A2, 6.10 w warszawskiej Progresji i 7.10 w krakowskim Kwadracie. Poza utworami z ostatniej płyty zespołu, „Looking For Stars”, podczas występu nie zabraknie ich najpopularniejszych kawałków.

https://www.facebook.com/HooverphonicOff/

https://youtu.be/6EA-MIYY1bg

https://youtu.be/dppcuKJrqbE

https://youtu.be/-Gb7tI7zL9E

Szczegóły:

Data: 5.10.2019

Miejsce: A2, Wrocław

https://www.fource.pl/events/hooverphonic/

Data: 6.10.2019

Miejsce: Progresja, Warszawa

https://www.fource.pl/events/hooverphonic-3/

Data: 7.10.2019

Miejsce: Kwadrat, Kraków

https://www.fource.pl/events/hooverphonic-2/

Bilety dostępne na fource.pl, goout.pl, eventim.pl, biletomat.pl, ticketmaster.pl, Going.pl i w sklepach sieci Empik.

Promotor: Fource Entertainment, www.fource.pl, media@fource.pl