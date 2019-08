Horyzont Praga - nietypowa inwestycja w Warszawie. Powstanie budynek, który wygląda jak kilka złożonych bloków

Deweloper Cordia Polska ma już prawomocne pozwolenie na budowę, która rozpoczęła się w sierpniu. Horyzont Praga będzie najwyższym budynkiem w portfolio Cordia w Europie. W wyższej, dominującej części obiekt będzie miał 18 kondygnacji, w niższej – 5. Łącznie znajdą się w nim 164 wysokiej jakości apartamenty od 35 do 128 mkw. Wszystkie będą wyposażone w balkony, loggie lub tarasy, a mieszkania na parterze w ogródki do 50 mkw. Parter w części przeznaczono także na lokale handlowo-usługowe.

– To nasz pierwszy tak wysoki projekt. Do tej pory specjalizowaliśmy się w niskich, kameralnych zabudowach, natomiast Horyzont Praga to prestiżowy apartamentowiec w znakomitej lokalizacji i z wyjątkowym widokiem na panoramę Warszawy. Poza pięknym widokiem, wyższe piętra będą oferowały również podwyższony standard wykończenia korytarzy, zapewniający m.in. tapety ścienne, wykładziny, kinkiety – mówi Michał Melaniuk, Dyrektor Zarządzający Inwestycjami Mieszkaniowymi Cordia Polska.