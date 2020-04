Hotel Czarny Kot powróci? Właścicielki mogą wznowić działalność obiektu

Ciężko nadążyć za tym, co się dzieje wokół hotelu Czarny Kot - najsłynniejszej samowoli budowlanej w Warszawie. O tym, że obiekt zostanie definitywnie rozebrany dowiedzieliśmy się 2 grudnia 2019. Wówczas wykonawca rozbiórki w asyście służb i urzędników wszedł na teren obiektu, aby stopniowo przygotowywać pomieszczenia do likwidacji. Z budynku wyniesiono pierwsze elementy wyposażenia, odcięto także media. Po dwóch tygodniach, które były poświęcone na prace przygotowawcze, 16 grudnia na terenie Czarnego Kota pojawił się pierwszy ciężki sprzęt. Rozbiórka budynku jest już praktycznie zakończona. Zniknęły m.in, charakterystyczne wieże i trzy piętra, które zostały wybudowane samowolnie. - Wykonawca skończył już prace rozbiórkowe hotelu. Usuwanie kondygnacji uznanych za samowolę budowlaną zostało zakończone. Zostały jeszcze tylko drobiazgi. Wkrótce wykonawca odda klucze właścicielkom hotelu - powiedział Andrzej Kłosowski, szef powiatowego nadzoru budowlanego w rozmowie z dziennikarzami Wyborcza.pl .

Czarny Kot przy Okopowej

Hotel My Warsaw Residence, popularnie zwany "Czarnym Kotem" czy "domkiem Gargamela" to bez wątpienia jeden z symboli Warszawy, choć niekoniecznie chlubny. Hotel od lat 90. stopniowo się rozrastał. Niezgodnie z planem zagospodarowania, wykraczając nawet poza swoją działkę. Miał mieć jedno piętro, ma pięć.

Sprawa wielokrotnie trafiała do sądu, lecz właściciel stosując zawiłe kruczki prawne robił wszystko by unieważniać kolejne postępowania. Po trwającej 10 lat batalii, wreszcie zapadł prawomocny wyrok w sprawie hotelu "Czarny Kot". W grudniu ubiegłego roku w Naczelnym Sądzie Administracyjnym zapadła decyzja - nakaz rozbiórki samowoli został utrzymany w mocy.