Hotele, Warszawa. W stolicy przybędzie ponad 40 nowych obiektów

Boom hotelowe w Warszawie

W Warszawie trwa prawdziwe boom hotelowe. W trakcie planowania i budowy jest ponad 40 hoteli. W następnych latach oferta noclegowa zwiększy się o ponad 5 tys. pokoi. Tak dynamiczny wzrost wiąże się z rozwojem segmentu biurowego, który notuje w ostatnich latach rekordowe wyniki. – Warszawę docenili najwięksi, branżowi gracze, stąd co roku możemy obserwować na stołecznym rynku debiuty nowych, hotelowych marek. Nowe marki hotelowe, które pojawiają się w Warszawie umacniają z kolei jej pozycję wśród najbardziej rozwojowych rynków hotelowych w Europie – mówi Andrzej Szymczyk, Associate Director Hospitality Department w Walter Herz.

Tegoroczne debiuty nowych marek

W kwietniu 2019 r. przy ulicy Suwak otworzył się pierwszy w Polsce hotel marki Four Points by Sheraton. Jego wnętrza, które nawiązują do osiągnięć projektantów dawnej Warszawy, zaaranżowane zostały w stylu modern vintage. W maju otworzył się ponownie hotel grupy Radisson przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie. Kolejna inwestycja to czterogwiazdkowy hotel biznesowy Vienna House Mokotów. Mieści się w zagłębiu biurowym na stołecznym Służewcu Przemysłowym przy ulicy Postępu. Również przy ulicy Tamka zadebiutował pierwszy w Polsce hotel niemieckiej marki Motel One Warszawa-Chopin, nawiązujący swoją nazwą do lokalizacji naprzeciwko Muzeum Chopina. W designerskim wystroju hotelowych części wspólnych widoczne są inspiracje postacią i twórczością najwybitniejszego polskiego kompozytora i pianisty.