Hulajnogi elektryczne jak rowery. Obowiązkowa karta rowerowa i limit prędkości. Nowe zasady dla jednośladów

"Przyjęta szerokość jest analogiczna do szerokości roweru ze względu na zajmowaną przestrzeń podczas poruszania się. W stosunku do pierwotnego projektu, z definicji urządzenia transportu osobistego usunięto ograniczenie maksymalnej dopuszczalnej masy urządzenia transportu osobistego. Bowiem sztywne określenie tego parametru doprowadzić może do zablokowania możliwości wykorzystania różnych urządzeń, które istnieją na rynku" - brzmi uzasadnienie projektu.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt noweli prawa o ruchu drogowym, a także ustawy, które regulują zasady poruszania się urządzeń transportu osobistego po drogach publicznych. Dotyczy to m.in. hulajnóg i deskorolek elektrycznych. W świetle nowego prawa będą one traktowana tak jak rower. Jednoślady nie mogą być szersze niż 90 cm i dłuższe niż 125 centymetrów. Musi mieć też konstrukcyjnie ograniczoną maksymalną prędkość do 25 km/h i posiadać napęd elektryczny.

Wymagana karta rowerowa

Kierujący hulajnogą elektryczną nie będą już traktowani jak piesi (tak jest obecnie). "W konsekwencji kierującego urządzeniem transportu osobistego obowiązują zasady ruchu drogowego takie, jak dla kierującego rowerem, dotyczą go także zasady odnoszące się do kierującego pojazdem" - czytamy. Co to oznacza? Jeśli kierujący e-hulajnogą spowoduje wypadek, będzie traktowany jak rowerzysta, nie jak pieszy. Co więcej, prowadzący pojazd musi posiadać odpowiednie uprawnienia: kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Na elektrykach nie będą mogły jeździć dzieci do lat 10, nawet jeśli są pod opieką dorosłych.

Na drodze dla rowerów

W obszarze zabudowanym kierujący hulajnogą muszą korzystać z drogi dla rowerów i pasa ruchu dla rowerów. W przypadku ich braku, będzie można korzystać z jezdni drogi, na której prędkość dopuszczalna nie przekracza 30 km/h. W przypadku ulicy, na której można jechać ponad 30 km/h, kierujący hulajnogami będą mogli przenieść się na chodnik pamiętając, że pieszy ma na nim bezwzględne pierwszeństwo. Jadąc chodnikiem, będą musieli oni zachować prędkość pieszego.