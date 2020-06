Hulajnogi elektryczne Xiaomi, Motus i Kawasaki. Zobacz najpopularniejsze modele na rynku

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Hulajnoga elektryczna Xiaomi

Znaczna większość modeli hulajnóg elektrycznych Xiaomi posiada ręczny hamulec. Modele dla dorosłych przeznaczone są dla użytkowników do 100 kg. Warto również zwrócić uwagę na wysokość kierownicy, ponieważ może ona się różnić zależnie od modelu hulajnogi elektrycznej Xiaomi.



Elektryczna hulajnoga MiJia ma prostą, minimalistyczną konstrukcję, w której każdy detal działa na rzecz wygody i łatwości użytkowania. Aby zapewnić najbardziej komfortowe i ekscytujące doznania podczas jazdy, hulajnoga otrzymała solidną, składaną konstrukcję, długą stabilną kierownicę i pneumatyczne opony, które pochłaniają wstrząsy. Wszystko, co musisz zrobić, aby obudzić potwora na drodze, to nacisnąć przycisk

Cena: 1 699,99 zł.

zł. Zobacz w sklepie



Elektryczna hulajnoga MiJia ma prostą, minimalistyczną konstrukcję, w której każdy detal działa na rzecz wygody i łatwości użytkowania. Aby zapewnić najbardziej komfortowe i ekscytujące doznania podczas jazdy, hulajnoga otrzymała solidną, składaną konstrukcję, długą stabilną kierownicę i pneumatyczne opony, które pochłaniają wstrząsy. Wszystko, co musisz zrobić, aby obudzić potwora na drodze, to nacisnąć przycisk

Cena: 1 699,99 zł.

zł. Zobacz w sklepie



Życie to przygoda sama w sobie, a my musimy podróżować by w pełni je doświadczyć. Dosiądź Ninebota mini i podziwiaj najnowocześniejszą technologię która wprawia go w ruch. Ninebot mini posiada intuicyjny mechanizm samo-wyważający, wystarczy lekko wychylić się do przodu by wprawić sprzęt w ruch