Hulajnogi elektryczne z nowymi przepisami. ZDM przedstawił swoją wizję hulajnóg na warszawskich ulicach

ZDM podkreśla, że rosnąca popularność tzw. urządzeń transportu osobistego (UTO) oraz brak regulacji dotyczących tego zagadnienia w polskim prawie, przyczyniają się do wielu negatywnych zjawisk. Najpoważniejszym z nich jest zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mieszańcy skarżą się również, że hulajnogi pozostawione są w miejscach stwarzających zagrożenie i utrudniających poruszanie się.

W związku z tym, uważamy że należy niezwłocznie uregulować kwestie związane z UTO, dbając jednak przy tym, aby nowe przepisy były pozbawione błędów, wad prawnych i sformułowań trudnych do jednoznacznej interpretacji, a także aby obejmowały wszystkie zagadnienia dotyczące kwestii UTO. W przeciwnym wypadku, przyjęcie nowych przepisów nie przyczyni się do poprawy obecnego stanu, a może wręcz doprowadzić do jego pogorszenia - tłumaczy Łukasz Puchalski, dyrektor ZDM.