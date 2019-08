Hulajnogi, Warszawa. Fala wypadków w stolicy. Szpitale przyjmują coraz więcej "ofiar hulajnóg"

Rekordowa liczba wypadków na hulajnogach

""Długi weekend trwa. A my wciąż przyjmujemy kolejne „ofiary hulajnóg”. Średnio 3 na dobę. Złamania kończyn, żuchwy..." - informuje Szpital Praski. Lekarze dają też dobrą radę miłośnikom elektrycznych hulajnóg: "Kochani, wszystko jest dla ludzi ale warto myśleć!" - to wpis, jaki pojawił się w sobotę na Facebooku Szpitala Praskiego. Okazuje się, że problem zgłaszają także inne szpitalne oddziały ratunkowe w Warszawie. - Mamy całe spectrum urazów. To są złamania okolic nadgarska i przedramienia, urazy głowy, kręgosłupa, złamania w obrębie kończyn dolnych - mówi Urszula Zdanowicz z Carolina Medical Center w rozmowie z Radiem Kolor.