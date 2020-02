Huragan Ciara miotał samolotem z Warszawy. Ekstremalne lądowanie polskiego pilota na lotnisku w Anglii

Kadr z filmu Youtube.com - Extreme bumpy landing for diverted plane in Storm Ciara crosswinds

Huragan Ciara mocno dał się we znaki w wielu europejskich krajach. W niedzielę 9 lutego część lotów była odwoływana z powodu fatalnych warunków atmosferycznych. Połączenia powietrzne, które wystartowały musiały często zmagać się z silnymi podmuchami wiatru. Jeden z samolotów z Warszawy do Luton przeżywał chwile grozy przy lądowaniu. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci.