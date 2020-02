Huragan Ciara - Ratusz ostrzega mieszkańców. Połamane drzewa, odwołane loty i alarm II stopnia.

Uwaga! Silny wiatr w Warszawie

Instytut Mereologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Mazowsza alarm drugiego stopnia ostrzegające przed silnym wiatrem. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 12:00 w poniedziałek, ale może zostać przedłożone. Wiatr osiąga średnią prędkość od 30 km/godz. do 45 km/godz., w porywach do 95 km/godz. z południa i południowego zachodu.

"Zachowajcie szczególną ostrożność!"

Stołeczny ratusz apeluje do mieszkańców Warszawy o zachowanie szczególnej ostrożności, usunięcie nieprzytwierdzonych przedmiotów z balkonów i nieparkowanie samochodów pod drzewami.

- Jeśli w Twojej okolicy wiatr połamał drzewa lub wyrządził inne szkody skontaktuj się z Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115. MCK od razu skieruje sprawę do odpowiednich służb - informuje ratusz.

Można to zrobić za pomocą bezpłatnej aplikacji Warszawa 19115, portalu https://warszawa19115.pl/ lub pod numerem telefonu 19115.