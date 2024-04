Dom, w którym urodził się Fryderyk Chopin, przyciąga gości z całego świata, pragnących bliżej poznać życie tego wybitnego kompozytora. W tym miejscu, możemy zapoznać się z setkami artefaktów związanych z Chopinem, w tym z jego muzycznymi rękopisami, odlewem dłoni oraz pośmiertną maską. To miejsce oferuje przegląd aż 7500 artefaktów związanych z Chopinem. Od maja do września, Dom Urodzenia Chopina jest również gospodarzem sezonu koncertowego. W tym okresie, w weekendy można usłyszeć recitale na cześć kompozytora. Warto zaznaczyć, że muzeum jest dostępne dla zwiedzających także w majówkę i w Boże Ciało. Cennik: bilet normalny do Muzeum i parku 25 zł, ulgowy 20 zł, w poniedziałki wstęp za darmo.

Biedronka102, Pixabay.com