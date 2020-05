III etap odmrażania gospodarki. Czynne restauracje, fryzjerzy i kosmetyczki. Zmiany w komunikacji, otwarte szkoły. Co jeszcze się zmieni?

Zasady obowiązujące w salonach urody: obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym - jeśli zabieg na to pozwala); używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe.

Zasady obowiązujące w knajpach: limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2); dezynfekcja stolika po każdym kliencie; zachowanie 2 m odległości między stolikami; noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę. Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

Więcej pasażerów w komunikacji publicznej

W najbliższy poniedziałek zmiany dotkną także komunikacji publicznej. Pasażerowie będą mogli zajmować 30 procent wszystkich miejsc - siedzących i stojących. Oznacza to, że np. jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób.

Poluzowanie obostrzeń w świecie kultury

Od 18 maja możliwa będzie m.in. działalność kin plenerowych (w tym samochodowych) czy indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych.