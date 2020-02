Ile czasu mamy na przejście przez zebrę? Ratusz wyliczył to co do sekundy. Podano też minimalną prędkość pieszego

Kolejny raz wraca sprawa priorytetów komunikacyjnych Warszawy. Jeden z radnych, nawiązując do skarg mieszkańców, zapytał o to na jakiej podstawie ustawiana jest sygnalizacja świetlna przy zebrach. Ratusz tłumaczy, że wszystko reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2003 roku. Czytamy w nim, że pieszy - żeby spokojnie pokonać przejście - powinien poruszać się z prędkością 1,4 m/s, czyli nieco ponad 5 km/h. Jeśli korzystają z niego osoby z dysfunkcją ruchu - 1 m/w (czyli 3,6 km/h).

Wszystko jest wyliczone co do sekundy. "w sytuacjach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się skrócenie (...) sygnałów zielonych dla pieszych i rowerzystów do 75 proc. czasu przejścia/przejazdu, ale nie mniej jednak niż do 4 s sygnału zielonego stałego i 4 s sygnału zielonego." Dodatkowo, jak tłumaczy Robert Soszyński wiceprezydent odpowiedzialny za transport, działa tzw. czas międzyzielony, czyli moment, gdy piesi mają czerwone światło, a samochody jeszcze stroją czekając na zielone.