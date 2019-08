Ile kosztuje i ile trwa sprawa o podział majątku?

Podział majątku – nieobowiązkowy, ale konieczny po rozwodzie

Małżeństwo to jedno wielkie zobowiązanie. Ślubując miłość, wierność i uczciwość małżeńską trzeba mieć świadomość, że te doniosłe słowa rodzą liczne konsekwencje nie tylko w osobistej sferze życia, ale również w licznych kwestiach formalnych w tym ekonomicznych. Jako przykład można wskazać zasadę, iż z dniem zawarcia związku małżeńskiego powstaje majątek wspólny małżonków, który zgodnie z domniemaniem zawartym w art. 43 § 1 KRiO należy do małżonków w równych udziałach. Ustawodawca podkreślił w ten sposób równouprawnienie istniejące w związku małżeńskim, niezależnie od faktycznie wniesionych do majątku składników. Usankcjonowany prawnie związek małżeński jest instytucją o wielu funkcjach, prawach i obowiązkach. Poza wspólnym życiem pod jednym dachem, wspieraniem się i wychowywaniem dzieci, małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe oparte na własnym budżecie. Każdy z małżonków ma prawo decydować o wspólnym majątku tj. podejmować decyzję co do jego wydatkowania lub powiększania.

Rozwiązanie małżeństwa w ujęciu prawnym przypomina podział spółki na dwie odrębne firmy. Oznacza to również podział majątku wspólnego, na który oboje małżonkowie pracowali przez wiele lat wspólnego życia. Uregulowanie sytuacji majątkowej nie jest obowiązkiem prawnym, ale wynika z potrzeby i konieczności, jaką niesie ze sobą późniejsze samodzielne podejmowanie decyzji finansowych. Przykładowo, bez formalnego przepisania konta na jednego z małżonków drugi nie będzie mógł starać się o kredyt, a nawet wypłacać większych kwot pieniędzy. Znacznie poważniejsze problemy pojawiają się w przypadku sprzedaży domu, mieszkania czy samochodu, które formalnie mają, pomimo rozwodu, ciągle dwóch właścicieli. Im większa wartość majątku i mniej zgodne rozstanie, tym trudniej o porozumienie w tej kwestii.

Sprawdź również: Czy w związku nieformalnym można starać się o podział majątku?

W prawidłowo funkcjonującym małżeństwie równe prawa małżonków realizują się także w sferze majątkowej, a ich wyrazem jest zasada równości udziałów w majątku wspólnym.

Zasada ta pozostaje aktualna bez względu na to, czy w konkretnym małżeństwie oboje małżonkowie pracują, uzyskując dochody zwiększające wartość majątku wspólnego, czy też w ramach podziału obowiązków, jedno z małżonków bierze na siebie ciężar utrzymania rodziny- zarabiania pieniędzy, a drugie wykonuje czynności związane z wychowaniem dzieci lub prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Wyodrębnione udziały w majątku wspólnym małżonków powstają z chwilą orzeczenia rozwodu, zawarcia umowy wprowadzającej rozdzielność majątkową, orzeczenia separacji lub orzeczenia przez sąd rozdzielności majątkowej małżeńskiej między małżonkami.

Polubowny podział majątku oraz z udziałem notariusza

Rozwody mają różny przebieg, który najczęściej wynika z przyczyn rozstania oraz pobudek, jakie kierują osobą wnoszącą pozew. Jeśli przyczyną rozkładu pożycia jest niezgodność charakterów czy inna wizja wspólnego życia, często można dojść do porozumienia i rozstać się za obopólną zgodą. W takiej sytuacji również podział majątku może być przeprowadzony polubownie.

Zazwyczaj odbywa się to bez udziału stron trzecich, a strony sporu samodzielnie dokonują ustaleń i dopełniają formalności. Jeśli przedmiotem podziału jest nieruchomość jej przepisanie wymaga udziału notariusza, który nadzoruje formalne spisanie porozumienia z określeniem wszystkich elementów majątku oraz ich wartości. Efektem porozumienia jest sporządzenie aktu notarialnego. Koszty, z jakimi należy się liczyć w takiej sytuacji obejmują głównie wynagrodzenie notariusza, które jest uzależnione od wartości majątku. Jego maksymalna wysokość jest regulowana Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Standardowe stawki (bez obowiązującego podatku VAT w wysokości 23%, który należy doliczyć) wynoszą:

· 100 zł przy podziale majątku o wartości do 3.000 zł,

· 100 zł plus 3% od kwoty powyżej 3.000 zł, przy majątku o wartości od 3.001 do 10.000 zł,

· 310 zł plus 2% od kwoty powyżej 10.000 zł, przy majątku o wartości od 10.001 do 30.000 zł,

· 710 zł plus 1% od kwoty powyżej 30.000 zł, przy majątku o wartości od 30.001 do 60.000 zł

· 1.010 zł plus 0,4% od kwoty powyżej 60.000 zł, przy majątku o wartości od 60.001 do 1.000.000 zł,

· 4.770 zł plus 0,2% od kwoty powyżej 1.000.000 zł, przy majątku o wartości od 1.000.001 do 2.000.000 zł,

· 6.770 zł plus 0,25% od kwoty powyżej 2.000.000 zł, przy majątku o wartości od 2.000.001 do 10.000 zł.

Podczas dokonywania polubownego podziału majątku warto również liczyć się z opłatami dodatkowymi. Są to między innymi koszty wykonania wpisów oraz odpisów od aktu notarialnego. Zazwyczaj stawka za nie wynosi około 6 zł za stronę plus 23% VAT. Jeśli notariusz dokonuje również nowego wpisu do księgi wieczystej po przepisaniu domu na jednego z małżonków, taka usługa kosztuje 150 zł.

Sądowy podział majątku

Każda sprawa o podział majątku wspólnego jest niezwykle indywidualna i nie można podchodzić do niej szablonowo.

O sposobie i zasadach podziału majątku decyduje bowiem, oprócz indywidualnego spojrzenia na sprawę przez sędziego, wiele okoliczności tkj. to co wchodzi w skład majątku wspólnego, sposób powstania tego majątku, nakład pracy i wysiłek włożony przez każdego z małżonków w powiększanie dorobku a także zachowanie małżonka w trakcie trwania małżeństwa i wspólności majątkowej o ile miały one istotny wpływ na tenże majątek wspólny.

Z uwagi na złożoność i wielowątkowość problematyki podziału majątku wspólnego linia orzecznicza z każdym rokiem wzbogaca się o nowe sentencje, które w sposób różnorodny odnoszą się do niekiedy bardzo zbliżonych problemów.

Jeśli byli małżonkowie nie rozstają się w zgodzie, jeden z nich miał znacznie większy udział w tworzeniu wspólnego dobra i nie godzi się na równy podział lub też zachodzą inne okoliczności – o podziale wspólnego majątku może zadecydować sąd. Procedura jest znacznie dłuższa, gdyż wymaga złożenia wniosku w sądzie, jego rozpatrzenia oraz skierowania sprawy na wokandę. Rozwiązanie prawne wymaga też zgromadzenia wielu dokumentów, często dotyczących transakcji sprzed lat. Jest to czaso- i kosztochłonne, a często też wymaga pomocy specjalisty. Radca prawny lub adwokat jest szczególnie potrzebny tam, gdzie jedna ze stron walczy o majątek osobisty, dobra uzyskane w wyniku darowizny, spadku czy wniesione do małżeństwa z czasu przed jego zawarciem. Warto pamiętać, że podczas rozprawy sędzia może podjąć decyzję o wycenie majątku, zlecić mediacje lub inne dodatkowe formy rozwiązania sporu. Każda z nich w znaczącym stopniu wpływa na wysokość poniesionych opłat. Na koszty związane z sądowym podziałem majątku mogą się składać:

· koszt sprawy sądowej – do 1000 zł,

· wynagrodzenie biegłego (od kilku do kilkunastu tysięcy złotych)

· koszt mediacji (kilkaset złotych)

· koszt apelacji,

· wynagrodzenie radcy prawnego lub adwokata (wg stawek danej kancelarii).

Koszty sądowe mogą się znacznie ograniczyć pod warunkiem, że małżonkowie przedstawią projekt podziału majątku. Warto jednak podkreślić, że jeśli doszli w tej kwestii do porozumienia, z pewnością tańszym i szybszym rozwiązaniem będzie podział polubowny. Zasady ponoszenia kosztów sądowych określa Kodeks postępowania cywilnego. W myśl art. 98 § 1 „strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu)”. W dalszej części artykuł wymienia, jakie elementy mogą się składać na koszty procesu. Natomiast art. 104 mówi, że: „koszty procesu, w którym zawarto ugodę, znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej”.

Pomoc prawna – koszt wynajęcia radcy prawnego lub adwokata

Brak porozumienia pomiędzy byłymi małżonkami w kwestii podziału majątku często wymaga skorzystania z pomocy kancelarii, która specjalizuje się takich sprawach. Opłaty za pracę prawnika są uzależnione od wielu czynników. Warto pamiętać, iż Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określa minimalne stawki Wynagrodzenia dla radców prawnych za wskazane tam czynności min. za rozwód czy podział majątku. Koszty, z jakimi bezwzględnie trzeba się liczyć, są uzależnione od wartości majątku i wynoszą (bez podatku VAT w wysokości 23%):

· 90 zł - do wartości sporu 500 zł

· 270 zł – przy wartości od 501 zł do 1500 zł

· 900 zł – przy wartości od 1501 do 5000 zł,

· 1800 zł – przy wartości od 5001 zł do 10 000 zł,

· 3600 zł - przy wartości od 10 000 zł do 50 000 zł,

· 5400 zł - przy wartości od 50 001 zł do 200 000 zł,

· 10 800 zł - przy wartości od 200 001 zł do 2 000 000 zł,

· 15 000 zł - przy wartości od 2 000 001 zł do 5 000 000 zł,

· 25 000 zł – przy wartości powyżej 5 000 000 zł.

Honorarium adwokackie zazwyczaj jest wyższe i obejmuje takie składniki, jak stopień skomplikowania sprawy, czas jej prowadzenia czy ilość dodatkowych czynności, jakie są niezbędne. Kancelarie często też ustalają stawki za godziny pracy co oznacza, że niewiele mają one wspólnego z wartością majątku.

Jak długo trwa sprawa o podział majątku?

Dla byłych małżonków, który mają za sobą wielomiesięczny proces rozwodowy istotny jest czas trwania procesu o podział majątku. W przypadku podziału polubownego praktycznie wymaga on jednego lub kilku spotkań oraz – w uzasadnionych przypadkach – jednej wizyty w biurze notarialnym. Okres dochodzenia do porozumienia może być wydłużony, jeśli istnieje konieczność zatrudnienia rzeczoznawcy do wyceny działki, domu, wspólnej firmy lub innej nieruchomości.

Zazwyczaj trwa to od kilku do kilkunastu dni. Do tego należy też dodać terminy przygotowania dokumentów notarialnych oraz różne poboczne formalności urzędowe. Jak pokazują doświadczenia z przebiegu spraw rozwodowych w Warszawie w ich przypadku należy się liczyć w okresem od kilku miesięcy do kilku lat. Jego długość zależy zarówno do stopnia skomplikowania sprawy, jak i chęci porozumienia się stron. Ze względu na wiele wątpliwości, jakie mogą się pojawiać w jej trakcie sąd może odraczać postępowanie na kilka miesięcy, w celu dopełnienia formalności lub powołania eksperta. Często też na długość sprawy wpływa konieczność przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego, z przesłuchiwaniem świadków czy kompletowaniem dokumentacji procesowej. Minusem takiego rozwiązania jest zamrożenie majątku do czasu rozstrzygnięcia sprawy. W tym czasie nie może on być inwestowany i często traci na wartości.

Tekst konsultowany z prawnikiem - Angelika Czubacka-Pędzisz z Kancelarii Radców Prawnych PRORADCY