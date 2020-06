Ile lat życia tracimy, mieszkając w Warszawie? Okazuje się, że sporo. Oto oficjalne dane, które wszystko wyjaśnią

W drodze do pracy zarówno w autobusie, jak i własnym samochodzie spędzamy w ciągu życia prawie 3,5 roku. Choć Warszawa znajduje się zaledwie w połowie stawki miast gdzie dojazd do pracy trwa najdłużej, to wciąż wyprzedza nas międzyinnymi aglomeracja Poznańska i Śląska.

Pixabay.com