Ile można zarobić w Warszawie? Ponad 17 tysięcy złotych miesięcznie, bez wykształcenia i doświadczenia

Zarobki w Warszawie. Ile zarabiają mieszkańcy stolicy?

Warszawa to miasto, w którym poziom wynagrodzeń plasuje się na jednym z najwyższych miejsc w Polsce. Co ciekawe, wśród najbardziej wynagradzanych zawodów w stolicy znajdują się również te, do wykonywania których nie potrzeba dużego doświadczenia oraz wyższego wykształcenia.

Jak wynika z danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 roku, wyniosło w Warszawie 8838,48 złotych.