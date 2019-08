Klimatyzacja reguluje poziom wilgoci we wnętrzu kabiny samochodu, dzięki czemu zapobiega parowaniu szyb, co zwiększa widoczność i zapewnia bezpieczeństwo. Dziś klimatyzacja jest niezbędnym elementem wyposażenia aut. System ten wymaga zasilania, które dostarczane jest poprzez spalanie paliwa. Ile paliwa zużywa klimatyzacja samochodowa? - te i inne przydatne informacje na temat klimatyzacji zawiera ten artykuł. Zapraszamy do lektury.

Zasada działania klimatyzacji w aucie

Na instalację klimatyzacyjną składa się kilka urządzeń. Podstawowymi elementami układu klimatyzacji są: sprężarka, parownik oraz skraplacz. Klimatyzacja nabijana jest czynnikiem chłodzący, który również spełnia bardzo ważną rolę w procesie chłodzenia. Klimatyzacja działa w następujący sposób. Czynnik chłodzący krąży w zamkniętym obiegu. Podczas uruchomienia układu pompowany jest do sprężarki, a następnie do zasobnika.

W zasobniku dochodzi do procesu oczyszczenia i odwilgocenia czynnika, który z kolei trafia do skraplacza. Skraplacz dokonuje zamiany gazu w stan ciekły. Zainstalowane wentylatory zapewniają utrzymanie pożądanej temperatury. Obieg chłodzenia znajduje swój finał w parowniku, w którym dzięki procesowi rozprężenia, dochodzi do gwałtownego obniżenia temperatury, a chłodne powietrze, oczyszczone przez filtry powietrza, trafia do kabiny samochodu.

Badania przeprowadzone przez niemiecki automobilklub ADAC

Układ klimatyzacji, szczególnie w okresie wiosenno-letnim, pracuje na zwiększonych obrotach. Energię do sprawnego działania klimatyzacja pobiera dzięki spalaniu paliwa samochodu, a co oczywiste, im częściej i dłużej klimatyzacja działa, tym zużycie paliwa wzrasta. Dokładne parametry zużycia paliwa przez układ klimatyzacji zostały zbadane przez specjalistów z niemieckiego automobilklubu ADAC. Technicy postanowili przetestować trzy typu agregatów odpowiedzialnych za chłodzenie powietrza w autach.

Wpływ typu klimatyzacji na zużycie paliwa

Ilość spalania paliwa przez układ klimatyzacji uzależniona jest, co oczywiste, od intensywności wykorzystania układu oraz, co bardzo istotne, od rodzaju klimatyzacji, jaka zostanie wybrana przez użytkownika lub jaka fabrycznie zainstalowana jest w danym pojeździe. W samochodach spotkać można następujące układy: klimatyzacja automatyczna, klimatyzacja półautomatyczna oraz coraz rzadziej, ale wciąż, klimatyzacja manualna. Efekty testów przedstawiają się następująco:

- Klimatyzacje automatyczne, półautomatyczne i manualne

Eksperyment, jaki przeprowadzili eksperci z niemieckiego automobilklubu ADAC polegał na wykonywaniu pomiarów zużycia energii przez te trzy rodzaje układów - automatyczne, półautomatyczne i manualne.

W systemie manualnym parametry funkcjonowania regulowane są manualnie. Urządzenia półautomatyczne pozwalają na ustawienie temperatury na konkretną wartość, nawiew regulowany może być dwoma sposobami - automatycznie i manualnie.

W systemach automatycznych można cały proces powierzyć komputerowi pokładowemu. Wyniki testów przeprowadzonych przez specjalistów z ADAC wypadły jednoznacznie.

Najwięcej paliwa zużywa klimatyzacja sterowana manualnie. Urządzenia półautomatyczne mają lepsze wskaźniki zużycia (zużywają mniej paliwa), natomiast systemy automatycznie jednoznacznie pokazały, że spalanie paliwa podczas ich działania jest zdecydowanie najmniejsze.

- Klimatyzacje starszej generacji i nowoczesne

Na zużycie energii, a co za tym idzie poziom spalania paliwa wpływ ma zastosowana technologia. Klimatyzacje starszej generacji są zdecydowanie tańsze w zakupie, jednakże droższe w utrzymaniu. Manualne układy generują największe koszty zużycia energii, szczególnie podczas pracy na jałowym biegu oraz w ruchu miejskim. Systemy nowoczesne, w których zastosowano nowe technologie minimalizują spalanie paliwa przy zapewnianiu bardzo wysokich wskaźników wydajności. Takie parametry zapewniają nowoczesne klimatyzacje półautomatyczne i układy w pełni zautomatyzowane.

Przekłada się to oczywiście na cenę instalacji. Wyniki badań i testów ADAC są jednak jednoznaczne - klimatyzacje nowoczesne spalają o wiele mniej paliwa niż układy starszej generacji. Zaawansowane mechanizmy wyposażone są w specjalne czujniki gromadzące dane z systemu, na podstawie których maksymalna wydajność klimatyzacji możliwa jest przy możliwie najmniejszym spalaniu paliwa. Dzieje się tak podczas uruchomienia trybu auto w nowoczesnych klimatyzacjach automatycznych. Takie wnioski przedstawiają także technicy ADAC.

Wpływ budowy samochodu na zużycie paliwa przez klimatyzację

Zużycie paliwa przez klimatyzacje zależne jest także od innych czynników niż rodzaj zainstalowanego układu. Przyczyny zwiększenia ilości zużywanej energii, a co za tym idzie, spalanego paliwa, związane są ze zwiększeniem wydajności. W pewnych okolicznościach, do zapewnienia pełnego komfortu w kabinie pojazdu, konieczna jest podwyższona praca układu. Czynnikiem wpływającym na zużycie paliwa jest budowa samochodu:

- Wielkość samochodu - większa powierzchnia do zapewnienia ustalonej wartości temperatury wymaga większego nakładu pracy układu. Zwiększenie wydajności pracy klimatyzacji koniecznej do efektywnej pracy w dużych pojazdach możliwe jest dzięki wykorzystaniu większej ilości energii. Efektem tego jest wyższy wskaźnik spalania paliwa. Wielkość samochodu ma więc duży wpływ na zużycie paliwa przez klimatyzację.

- Powierzchnia szyb - większą pracę wykonać musi układ klimatyzacji w przypadku, kiedy auto wyposażone jest w duże szyby (w tym szyberdach lub dach panoramiczny). Większe powierzchnie szyb sprawiają, że wnętrze nagrzewa się bardziej oraz szybciej, przez co klimatyzacja musi zwiększać swoją wydajność, co ma wpływ na zużycie paliwa. Warto również wspomnieć, że otwieranie szyb w trakcie pracy klimatyzacji również jest czynnikiem wpływającym na zwiększenie zużycia paliwa przez układ klimatyzacji.

Obszar poruszania się (miasto, długie trasy) i jego wpływ na ilość zużytego paliwa

Praca klimatyzacji i pobierana przez nią energia uzależniona jest także od obszaru w jakim porusza się auto. Pomiary wzrostu spalania przez każdy ze wspomnianych typów klimatyzacji wahają się na poziomie od około dziesięciu, do piętnastu procent. Wyniki badań wykazują jasno, że w ruchu miejskim samochód z działającą klimatyzacją zużywa zwiększone ilości paliwa. Poza terenem zabudowanym te wskaźniki są znacznie mniejsze.

Obszar poruszania ma więc bardzo duży wpływ. W ruchu miejskim urządzenia wymagają znacznie większej mocy niż w trakcie odbywania długich tras lub w trakcie jazdy poza terenem zabudowanym, w tym po autostradach i drogach ekspresowych. Prędkość zapewnia dodatkowe chłodzenie, dlatego też klimatyzacja zużywa mniejszą ilość paliwa. Powolny ruch, korki zwiększają te wskaźniki.

Sposób używania klimatyzacji wpływa na ilość zużywanego paliwa?

Na ostateczne wskaźniki zużycia paliwa, jakie generuje klimatyzacja w samochodzie, wpływ ma także sposób użycia układów chłodzących. Istotne jest, by systemów używać adekwatnie do sytuacji. Badania automobilklubu niemieckiego podają bardzo istotną wskazówkę, która mówi, że najniższy pobór energii przez klimatyzację odbywa się, kiedy oczekiwana przez kierowcę i pasażerów temperatura oscyluje w granicach od dwudziestu jeden do dwudziestu trzech stopni Celsjusza. Klimatyzacja w aucie używana rozsądnie nie powoduje dużych strat.

Faktem jednak jest, że klimatyzacja samochodowa, to układ, który do wydajnego funkcjonowania wymaga dostarczenia określonej energii, a ta w autach generowana jest poprzez jednostkę napędową używającą paliwa. Paliwo jest więc niezbędnym elementem procesu chłodzenia.