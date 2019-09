Ile są warte monety 2 zł okolicznościowe

Na dwuzłotowych monetach można naprawdę bardzo dobrze zarobić. Jest oczywiście małe „ale”, bo nie na wszystkich. To drobna moneta o niewielkim nominale, ale wyjątkowej wartości. Posiadanie odpowiedniej wiedzy pozwala na czerpanie zysku z zakupu i sprzedaży takich okazów, ale obarczone jest to pewnym ryzykiem.

Czym są monety okolicznościowe o nominale 2 zł?

Monety okolicznościowe są to kolekcjonerskie okazy emitowane przez Narodowy Bank Polski. Pierwszą serię monet okolicznościowych o nominale 2 zł NBP wyemitował w 1995 roku. Jednocześnie jest najdłuższą serią wydawaną przez NBP. Można z pewnością powiedzieć, że każdy kolekcjoner się z nimi zetknął. Cała kolekcja jest prawdziwą lekcją historii, ale co ważne z punktu widzenia kolekcjonera to ich spora wartość materialna. Seria zapoczątkowana w 1995 roku była wybita na miedzioniklu, a od kolejnego roku ze stopu CuAl5Zn5Sn1 – miedzi, aluminium, cynku i cyny, znanego pod nazwą Nordic Gold. Pełna seria tych monet liczy 260 sztuk. W 2014 roku seria została zakończona, a ostatnia emisja monet została wyemitowana z okazji 100-lecia rocznicy urodzin Jana Karskiego. Do ich bicia wykorzystywano standardowe stemple. Okolicznościowe dwuzłotówki były wprowadzane przez NBP jako moneta powszechnego obiegu.

Czy monetami okolicznościowymi można płacić?

Wszystkie monety okolicznościowe emitowane przez NBP są pełnoprawnym środkiem płatniczym w Polsce. Siłę nabywczą określa wartość nominału, który umieszczony jest na awersie monety. Co ciekawe, na początku emisji były nawet dołączane do wypłat pracowniczych. Jednak w świecie numizmatyki, ich prawdziwą wartością jest ta kolekcjonerska, określana przez numizmatyków.

Czy warto inwestować w monety okolicznościowe?

Monety okolicznościowe nie tracą swojej wartości nominalnej, także jeśli nabędziemy je po takiej cenie, nie stracimy na zakupie. Natomiast ich cena wzrasta zależnie od popytu na dany okaz czy serię. Każda branża cechuje się swoją specyfiką. Aby dobrze się w niej obracać, należy mieć jak największą wiedzę i doświadczenie, ale niektóre trendy trudno jest przewidzieć. Czytanie odpowiedniej literatury, śledzenie wydarzeń i aukcji, znajomość środowiska są kluczowe.

Na wartość monety wpływa także jej stan zachowania. Trzeba bardzo uważać na przechowywanie, a i tak mogą pojawić się skazy mimo np. nie wyjmowania monet z kapsla.

Warto dowiedzieć się czym różni się moneta okolicznościowa i kolekcjonerska oraz numizmat. Dla tych, którzy chcą zacząć próby zarabiania na monetach okazy wydawane przez Mennicę Polską są dobrym wyborem. Są one odpowiednio opakowane, posiadają certyfikat. Inwestor dzięki temu nie musi obawiać się oszustwa, nie potrzebuje tak szerokiej wiedzy, jak w przypadku numizmatów zabytkowych, historycznych monet. Stare monety mają w sobie czar, są świadkiem historii i mają ogromną wartość, jednak na początku numizmatycznej drogi chętniej decydujemy się na inwestycję w monety kolekcjonerskie. Zmartwieniem pozostaje jedynie niewiedza, czy wraz z upływem czasu wartość monety wzrośnie.

Gdzie można kupić monety okolicznościowe?

We współczesnym świecie najczęściej poszukuje się monet okolicznościowych w Internecie. W sieci są wystawiane na sprzedaż naprawdę cenne okazy. Monety okolicznościowe można znaleźć na aukcjach internetowych, ale również na tych organizowanych w rzeczywistym świecie. Sklepy online zazwyczaj posiadają w swojej ofercie monety emitowane przez mennicę państwową. Wiele egzemplarzy znajduje się w kolekcjach prywatnych, są one często trudno dostępne do nabycia – jeśli właściciel decyduje się na sprzedaż, wysyła ofertę do wąskiego grona zainteresowanych.

