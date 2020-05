Ile zarabiają warszawscy radni? Miasto jest nasze publikuje "Samorządowe Biuro Karier"

Według doniesień MJN, sytuacja wygląda podobnie w przypadku burmistrzów. Jako przykłady wymieniono Urszulę Kierzkowską (burmistrz Bemowa) – zasiada w radzie MZA, wiceburmistrz Mokotowa Krzysztof Skolimowski – w SKM.

- Nikt jednak nie łączy tylu funkcji, co przewodniczący sejmiku, burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski, który zasiada również w radach MPWiK i Veolii – wyjaśnia Miasto Jest Nasze.

Aktywiści zauważają, że te osoby „zajmują zwykle miejsce w organach decyzyjnych i niekoniecznie w związku z posiadanymi kompetencjami, niejednokrotnie bez konkursu, natomiast z wysokimi wynagrodzeniami”.

- Nie chodzi nam o to żeby krytykować radnych za to, że oprócz diety radnego mają inne dochody. Nasz niepokój budzi fakt, że radni są zatrudniani w spółkach, które są nadzorowane przez ich partyjnych kolegów. sprzeciw wobec partii potencjalnie skutkowałby utratą głównego źródła dochodu przez co niezależność radnych staje się fikcją – mówi Bartosz Gołąbek, członek zarządu Miasto Jest Nasze.